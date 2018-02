Snowboarding

Muži - slopestyle: 1. Gerard (USA) 87,16, 2. Parrot 86,00, 3. McMorris (oba Kan.) 85,20, 4. Sandbech (Nor.) 81,01, 5. Garcia Knight (N. Zél.) 78,60, 6. Kleveland (Nor.) 77,76, 7. Nicholson (Kan.) 76,41, 8. Bergrem (Nor.) 75,80, 9. Mattsson (Švéd.) 74,71, 10. Smits (Belg.) 69,03.