Kouč Josef Jandač měl k dispozici 18 z 25 nominovaných. Sedm hráčů, které čekají ještě v úterý extraligové zápasy, bude poprvé trénovat s týmem až ve čtvrtek v Soulu.

Zatímco Červenka s Kubalíkem se zapojili do tréninku na ledě, Řepík se po nedělním duelu v Liberci věnoval regeneraci.

„Byl to první trénink, nebylo to úplně ono. Ta olympijská atmosféra začne od zítra. Moc se těším, Je to splněný sen. Jsem rád, že jsem v týmu a hrozně se těším,“ řekl Kubalík, který je ve 22 letech nejmladším členem českého týmu.

Do bojů o extraligové body ještě v úterý zasáhnou brankář Patrik Bartošák z Vítkovic, obránce Ondřej Němec a útočníci Milan Gulaš s Tomášem Mertlem z Plzně, Petr Koukal z Hradce Králové a Michal Vondrka z Chomutova.

Kapitán českého týmu Martin Erat, který léčí virózu by měl stejně jako v neděli proti Pardubicím v sestavě z Komety chybět. Všichni odletí do Koreje ve středu večer společně s koučem Jandačem.

Ostatní hráče čeká přesun v úterý večer. „Ta první parta jsou de facto tři kompletní pětky. Po příletu uděláme trénink pro tři formace. Druhý den už půjdeme na led večer všichni. Jde o to, aby hráči vyjezdili cestu, hýbli se a začali jsme pomalu dělat na věcech, které potřebujeme,“ doplnil Kalous.

Až bude tým kompletní, měl by už trénovat ve formacích, v nichž vstoupí do turnaje. „Pokud se nic nestane, tak by to tak mělo být. Ale je tam pak ještě jeden přípravný zápas, který to může nějakým způsobem změnit,“ dodal Kalous.

Český tým čeká v neděli od 7:30 SEČ generálka s Finskem na stadionu celku Anyang Halla. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 15. února ve 13:10 SEČ v Kangnungu proti domácím Korejcům. O dva dny později se v základní skupině A utká s Kanadou (4:10 SEČ) a v neděli 18. února se Švýcarskem (8:40).