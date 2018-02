Šlo o váš první hromadný závod na nejvyšší světové úrovni. Tak jaký byl?

Dobrý. Jela jsem masák naposledy na Českém poháru. Zrovna teď jsem si připomněla, že tehdy jsem dala na první položce za pět. Jsem ráda, že jsem to na olympiádě neopakovala.

To se vám opravdu vybavil před startem olympijského závodu Český pohár?

Jo, říkala jsem si: Hlavně to nedej za pět na první položce a nenech si je všechny ujet, to se pak špatně dojíždí.

Nedostávala jste se tou vzpomínkou pod tlak?

Já se toho fakt bála, proto jsem byla i na nástřelu trošku víc nervózní, než normálně bývám. Ale potom jsem se dostala do pohody a bylo to dobré.

A první položku jste zvládla za nulu. Vůbec to byl na vaše poměry střelecky docela povedený čtyřpoložkový závod, že?

Jo, jsem spokojená. Vím, že na tuhle špičku je celková střelba za tři pořád hrozně moc, ale já jsem s tím spokojená.

V cíli jste i díky tomu osmnáctá, podruhé na olympiádě v první dvacítce.

A jsem strašně ráda, že jsem tu formu dokázala s Jindrou Šikolou naladit. Sice se mi nejelo až tak dobře, ale předtím se mi tu jezdilo skvěle.

Řekla byste, že je Pchjongčchang zlomovou akcí vaší kariéry?

Asi ani ne. Já vím, je to olympiáda, ale snažím se ji brát jako každý jiný závod.

Těch závodů už tady bylo pro vás až nečekaně moc, celkem čtyři. Jak takovou nálož fyzicky zvládáte?

Teď to bolelo. Ale všechny holky to mají stejné, nikdo se nešetří. Zkusím vydržet až do konce.

Myslíte, že by se vás kromě ženské mohla nyní týkat i smíšená štafeta?

Nedokážu říct. Hodně moc bych přála Evičce Puskarčíkové, aby si ji zajela. Nedaří se jí tu úplně podle představ, proto bych kvůli ní chtěla, aby si vyjela ve štafetě nějaké hezké umístění. Nepřemýšlím nad tím, že bych ji měla jet já. A nezáleží to na mně.

Bundu máte otočenou na zlatou stranu. Na počest Ester Ledecké?

Ano. Přiznám se, že jsem její závod prospala, ale když jsem se vzbudila, vykouklo to na mě na internetu a já si říkala: Ty jo, já jsem asi něco prošvihla, ona už jela ten snowboard? Holky seděly u televize a vysvětlily mi, jak to bylo doopravdy. Je vážně dobrá.

Debutovala na minulé olympiádě, teď už má svoji velkou medaili. Mohla byste jít příště v Pekingu 2022 stejnou cestou.

Jenže čtyři roky jsou hrozně dlouhá doba.