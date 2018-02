Povězte, jaký je to pocit stát se členem MOV? Jde pro vás o vrchol sportovní diplomacie?

Je to hlavně dlouholetý proces se tam dostat, který jsme za velké pomoci Romana Kumpošta (přední funkcionář FIS) začali už před pěti lety. Mám především velkou radost, že se to podařilo. Zakládali jsme si na tom, že Čech Guth-Jarkovský patřil mezi dvanáct zakládajících členů MOV. Proto je pro mě strašně důležité, že opět máme zástupce mezi současnou stovkou členů MOV z celého světa.

Co byste nyní chtěl z této pozice dosáhnout?

MOV je vrcholnou světovou organizací, kde se rozhodují klíčové věci. Rozhodně si nedělám ambice, že tam teď všechno otočíme. Ovšem je důležité být u toho, být jedním z těch 100 hlasů, které rozhodují. Nemohu se zabývat celou šíří problémů, ale teď momentálně řeším dvě věci. Jsem v exekutivě Světové antidopingové agentury WADA, což je kvůli dopingu věc nepříjemná a vlastně ani nemá finální řešení. To byla a vždy bude hra na policajty a zloděje.

A ta druhá věc?

Ta je podstatně pozitivnější a pomohla mi, abych se do MOV dostal. Jsou jí olympijské parky a festivaly, které jsme v Česku jako první začali pořádat. Teď už budou během her v Pchjongčchangu i ve Francii a Slovinsku a při dalších letních hrách minimálně v devíti zemích. S tím budu mít spoustu práce.

Do MOV jste měl být zvolen už v září v Limě, ale tehdy vaši volbu oddálil anonym, který na vás kdosi poslal z Česka. Co vše jste potom musel v zákulisí vysvětlovat?

Zrovna jsme si s Romanem Kumpoštem říkali, jestli náhodou nebylo dobře, že se to všechno tehdy stalo, protože vzápětí následovalo ze strany MOV hluboké prověření mé osoby daleko do minulosti, jestli jsem někde něco nespáchal. Trvalo to relativně dlouho a vyšel jsem z celého toho procesu dobře. Tak mám teď radost, že jsem podle šetření MOV ve svém životě pracoval v rámci etických norem, které oni mají velmi přísné.

Jak takové prověřování probíhalo? Co zjišťovali?

To jsem se dozvídal až zpětně, koho všeho a kde se na mě ptali. Dokonce se dotazovali i u nezávislých lidsko-právních organizací. Až později jsem se dozvěděl, že to brali velmi vážně. MOV je v současné době strašně opatrný, negativních kauz se v poslední době vyskytlo ve sportovním prostředí hodně, proto si nechtějí zadělat na další problémy do budoucna. Což má ohlídat i nová etická komise, kterou vede bývalý generální sekretář OSN Pan Ki-mun. Že jsem před ní obstál, mě moc těší.

Coby člen WADA jste v poslední době řešil i ruské dopingové téma. Jak vnímáte současný rozpor v názorech mezi MOV a CAS?

To není rozpor. Myslím si, že je to spíš skvělá zpráva pro všechny. MOV má svůj nezávislý soudní dvůr CAS, který minulý týden o Rusech rozhodl, jak rozhodl. Takhle vypadá demokracie, Mluvil jsem s Denisem Oswaldem, jehož komise připravovala spisy o Rusech, každý měl 40 až 50 stránek o každém, a Denis si byl jistý, že CAS ve většině případů potvrdí verdikt MOV. Byl velmi překvapený, že tomu tak nebylo. Teď všichni čekáme, až z CASu přijde přesné odůvodnění jejich rozhodnutí. Na základě toho budeme moci zaujímat nějaké další názory. A je potřeba dodat, že i když CAS omilostnil řadu ruských sportovců, tak jich zároveň 11 uznal vinnými.

Pomohlo by, kdyby se všechny důkazy a odůvodnění zveřejnily.

Nejsem právník, tak nevím, do jaké míry se tyto věci mohou zveřejňovat i s ohledem na ochranu osobních údajů. Ani si nejsem jistý, nakolik veřejné budou zprávy od CAS.

Jak teď dokážete funkci v MOV časově sladit s vašimi dalšími aktivitami?

Nejvíce se mě na to ptají kolegové z práce, protože už předtím jsem tam docházel málo. Zrovna jsem od nich dostal sms, jestli mě ještě někdy uvidí. Je potřeba říct, že členství v MOV je dobrovolná práce, nejsem za ni honorován. Mám své zaměstnání, mám i závazky vůči českému sportu. Už teď je těch úkolů spousta, jak ve výkonném výboru WADA, tak v rámci mezinárodních olympijských parků, které ale zaštiťuje Roman Kumpošt a já jen jednou za čas dostanu report. Musím říci, že bez Romana a jeho zkušeností bych to až do MOV nikdy nedotáhl. Spolu jsme před před pěti lety začali budovat českou olympijskou diplomacii, která se po propadu v 90. letech dlouho nedostala nazpět. Dodnes na tom pracujeme velmi intenzivně. Tohle je první hmatatelný krok. Navíc Roman získal i významnou pozici ve výběrové komisi pro zimní olympiády.

Co očekáváte z pohledu šéfa českého sportu od té současné? Kolik medailí vás potěší?

Myslím, že na tolik medailí jako při posledních dvou zimních olympiádách to asi nyní nevypadá. Byl bych šťastný, kdybychom měli nějakou zlatou. Ta je důležitá, s ní jste nejlepší ze všech. A když získáme celkem tři nebo čtyři medaile, bude to fajn. To je můj realistický odhad.