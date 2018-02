Dvanáct let po čtvrtém místě ze závodu na 5000 metrů na olympiádě v Turíně je to tu znovu.

Radši nemluvit. Je to pro mě obrovské zklamání. Nemohu říct nic jiného. Po zlatu z Vancouveru a po stříbru ze Soči je to čtvrté místo. Ne, nebylo to daleko, ale na víc jsem prostě dneska neměla. Počítala jsem předtím, že klidně můžu skončit třeba až osmá. Čtvrté místo mrzí nejvíc. Snažila jsem se v závodě udělat, co jsem mohla, ale bohužel.

Ovšem čas 4:00,54 byste před závodem brala, ne?

Určitě. Čas je dobrý. Myslím, že šlo o moji nejpovedenější trojku v probíhající sezóně. Cítila jsem se při jízdě dobře. Nemohu říci, že jsem udělala nějakou chybu, nebo že bych mohla někde více zabrat. Prostě to jenom nestačilo.

Opravdu nikde nenajdete ten rozdíl, kvůli kterému vám medaile utekla?

Možná když si zpětně dávám dohromady jednotlivá kola, tak největší rozdíl byl mezi mým prvním a druhým kolem: 30,4 - 30,9. Tam kdyby se mi podařilo zůstat aspoň na čase 30,7, mohlo se vše vyvíjet jinak. Pak by mi třeba ty dvě desetinky k dobru přiskakovaly na každém dalším kole. Jenže to jsou jen kdyby. Já jsem opravdu dělala, co jsem mohla. Víc nešlo.

ČTVRTÁ. Martina Sáblíková v cíli olympijského závodu na 3000 metrů.

Co jste si pomyslela, když Nizozemka Achtereekteová už před přestávkou na čištění ledu zajela svůj skvělý čas 3:59,21?

Řekla jsem si, že minulý rok jsem tady zajela čas 3:59 taky a že to tedy není nic, co bych nemohla zvládnout. Snažila jsem se tím moc neznervózňovat, byť jsem věděla, že Achtereekteová zajela stejně rychle jako před rokem Ireen Wüstová, když tu vyhrála mistrovství světa.

Projevilo se výrazněji vaše předchozí tréninkové manko?

Těžko říct. Na to se nechci zpětně vymlouvat, protože Holanďanky předvedly skvělý závod. Kdybych dnes zopakovala svůj zdejší čas z minulého roku, kdy jsem tady jela 3:59,65, byl to to bronz. Zase ta kdyby.

Pokud odhlédnete od zklamání ze čtvrtého místa, není dnešek zároveň před pětkou i povzbuzením, že jste se po tolika problémech vrátila mezi elitu?

Ten čas beru všemi deseti. Ale prostě je to čtvrté místo, to mě mrzí.



Lze srovnat pocity ze dvou olympijských čtvrtých míst vaší kariéry?

To se srovnává těžko. Tady mi po projetí cílem nebylo moc dobře. Upřímně, měla jsem slzy na krajíčku. Chtěla jsem si tu placku vybojovat.

Cítila jste bolavá záda? Vaše grimasa za cílem vypadala hodně bolestivě.

Vůbec jsem je necítila. Ne ne ne. Záda s tím mým výkonem neměla nic společného. Byla to grimasa na čtvrté místo, které jsem viděla u svého jména.

Také na mistrovství světa v Naganu 2008 jste nejprve skončila čtvrtá na trojce a potom dominovala na pětce. Vzpomínáte?

To je sice pravda, ale tehdy to byl jiný příběh. Tam jsem si trojku hodně podělala technicky a od zlata mě dělilo jen 89 setin. Teď to bylo trošku o něčem jiném.