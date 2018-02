Rvala jste se dnes hned dvakrát. V semifinále a potom i ve finále.

Jo a bolelo to. Dvakrát šestnáct kol není nic moc. A ta hodina mezi oběma závody je málo. Než si sundáte po semifinále všechny věci a sednete si na kolo kvůli vyjetí, ani se nerozkoukáte a už zase musíte jít na finále.

Ale máte osmé místo, váš nejlepší výsledek při vaší premiérové olympiádě. Byla pro vás celá tak trochu jako sen?

Musím se přiznat, že když jsem se na ni kvalifikovala, tak jsem sem jela s tím, že tu nechci končit poslední.

To jste tedy byla hodně skromná.

A teď jsem hodně spokojená. Vůbec jsem nečekala, že bych tu mohla být takhle vysoko.

Pokaždé mezi nejlepšími dvaceti na světě, navzdory širokému záběru tratí: osmá, jedenáctá, patnáctá, devatenáctá. S jakým závodem jste nejspokojenější?

Co se týče umístění, tak s dnešním hromadným závodem. Ale nejvíc mě potěšil kilák, protože čas, který jsem na něm dosáhla, je na nízko položené dráze pro mě úplně super.

Takže vás vlastně nejvíc potěšil čas ze závodu, ve kterém jste dosáhla svého nejhoršího umístění?

Dá se to tak říct. Ale byla jsem tu opravdu s každým mým závodem spokojená. Na olympiádu se nedostane každý a pokud tu potom zajedete i dobrá umístění, je to do dalších sezon důležité, chcete pak víc a víc.

Pro mnohé jste už nyní medailovou nadějí pro Peking 2022.

Nevím jestli nadějí. Tomu ještě nevěřím. Ale jestli to stejně bude pokračovat dál, tak... no uvidíme, nechci nic říkat.

V dnešním semifinále jste se pokusila zajistit si postup útokem na třetí prémii, jenže body vám na ní o jedno místo utekly. Musela jste tedy vše vsadit na nejvíce bodovaný závěrečný spurt. Obávala jste se, jestli to vyjde?

Měla jsem předtím vymyšlenou taktiku, že si musím hlavně pohlídat lidi, kteří by měli být výkonnostně za mnou, tedy Polku, Bělorusku, Korejku, Estonku. Říkala jsem si, že pokud nedosáhnou při prémiích na body, tak je v konci porazím a postoupím na čas. Jenže jakmile jsem uviděla, že ty body naopak mají, pomyslela jsem si: Sakra, to je špatný. Ale potom jsem uviděla, že van Weijdenová rozjíždí koncovku, zavěsila jsem se za ním a uvěřila jsem: To je dobrý, to půjde.

Načež jste závěrečný spurt a tím pádem i celé semifinále vyhrála. Bylo kvůli předchozím pádům pořádně divoké, že?

Ta semifinále jsou vždycky vynervovaná, každá holka se v nich tak moc chce dostat do finále, že udělá cokoliv, aby si ho vyjela. Šíleně se tam strkaly. Toho jsem se právě bála, aby někdo těsně přede mnou nespadl. Naštěstí se ty pády odehrály dál.

Jak který, Polka Zlotkowská upadla po třetím spurtu docela blízko.

To ano, ale pořád jsem tam měla dost velkou mezeru, neohrozilo mě to.

Vy vůbec moc nepadáte. že? Neuvědomuji si, že byste se někdy při hromadném závodu ocitla nedobrovolně na ledu.

Musím to zaklepat. Jen nevím kam... asi na hlavu (klepe si na čelo). Ale je to pravda, nikdy jsem zatím nespadla. Asi jezdím opatrně.

Jaké jste pak měla strategické plány ve finále? Hrát vabank a zkusit poslední spurt o medaili?

Jo, tak to bylo. Po semifinále jsem si říkala, že nemám co ztratit, že nejhůř skončím šestnáctá. Holky se tam dost domlouvaly, kdo s kým pojede, a já si pomyslela, že když na to budu sama, těžko si všechny nástupy uhlídám. Chtěla jsem se držet Italky Lollobrigidové, jenže ta jela moc vpravo. Další plán byl, že kdyby se pokoušela ujet Claudia Pechsteinová, zkusila bych se jí chytit. Jenže neujela. Ale vzhledem k tomu, že jsem ve třetím spurtu porazila van Weijdenovou a sebrala jí bod, dostala jsem se nakonec do Top 10.

Nevzal vám ten ostrý souboj o třetí prémii až příliš moc sil, které v závěru chyběly?

To nemůžu říct. Věděla jsem, že i když je van Weijdenová dobrá na dlouhé tratě, nemá až takové zrychlení. Po tom spurtu, kde jsem jí porazila, jsem si ale bohužel v zatáčce nevšimla holek, které to měly rozjeté za námi a rozdaly si to pak o medaile. Udělala se díra a už jsem to k nim nestihla.

Teď je po všem, máte za sebou čtyři náročné závody na hrách. Jak na takovou porci reagují tělo a hlava?

Tak, že se těší na nějaké volno, jestli bude. Každopádně přestože jsem tu absolvovala čtyři závody, času na odpočinek bylo rozhodně víc než při Světovém poháru. Nemohu říci, že bych se cítila nějak extra unaveně. Jsem unavená jako po každém závodě.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Nikola Zdráhalová: "Já jela na olympiádu s tím, že tu nechci končit poslední. A teď jsem i v Top 10! Bylo to super, každý závod. Když zajedete takové výsledky, chcete pak v dalších sezonách víc a víc. A jestli to bude stejně pokračovat dál, tak... no uvidíme, nechci nic říkat:)" https://t.co/zvu5Vskgmn odpovědětretweetoblíbit

Co vás ještě do konce sezony čeká?

V Holandsku mistrovství světa ve čtyřboji, kam mám vyjeté místo. A snad i finále Světového poháru, ačkoliv musím ještě počat, kolik tam vlastně vezmou lidí. Oni ty počty na finále sezonu co sezonu skrouhávají, takže nikdo pořádně neví, kdo co jede a kdo ne.