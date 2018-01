V ruské hokejové nominaci na OH nechybí hvězdní Dacjuk s Kovalčukem

Dacjuk s Kovalčukem budou startovat pod pěti kruhy popáté a mají bronz z roku 2002 ze Salt Lake City.

V Koreji budou Rusové po dopingovém skandálu vystupovat jako Olympijští sportovci z Ruska (OSR). Znarok vybral do týmu patnáct hráčů z Petrohradu, který vede zároveň s reprezentací, osm nominovaných je z CSKA Moskva a Magnitogorsk zastupují brankář Vasilij Košečkin a kanonýr Sergej Mozjakin.

Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný mistr světa z let 2008 a 2009 Kovalčuk bude za sbornou hrát na velké mezinárodní akci poprvé od MS v Praze a Ostravě před třemi lety. Bývalá hvězda Atlanty a New Jersey sice třikrát za sebou startovala na prosincovém Channel One Cupu, ale na jiných akcích ve Znarokových výběrech od domácího turnaje Euro Hockey Tour v roce 2015 chyběla.

O pět let starší Dacjuk se představil na turnaji takového formátu naposledy na Světovém poháru v Torontu v září 2016. Za sbornou hrál ještě o tři měsíce později na Channel One Cupu, na který byl nominován i loni, ale pro zranění nestartoval. Ve sbírce má zlato z MS 2012 a dvakrát vyhrál Stanleyův pohár s Detroitem (2002 a 2008).

V kádru je i dalších šest mistrů světa. Mozjakin se radoval z triumfů v letech 2008 a 2009, další útočník Sergej Širokov z Petrohradu byl u titulů v letech 2012 i 2014. Zlato z roku 2009 má Košečkin. Na triumfu před čtyřmi roky v Bělorusku se podíleli obránce Andrej Zubarev a útočníci Vadim Šipačov a Sergej Kalinin z Petrohradu. Zadák Vjačeslav Vojnov má stejně jako Dacjuk dva prsteny za vítězství ve Stanleyově poháru - radoval se s Los Angeles (2012, 2014).

Zkušenosti z olympiády má vedle Dacjuka a Kovalčuka jen Vojnov. Debutovat pod pěti kruhy bude i šestatřicetiletý Mozjakin, účastník osmi mistrovství světa, z nichž má šest medailí. Obránce Dinar Chafizullin s útočníky Iljou Kablukovem a Nikolajem Prochorkinen z Petrohradu i další forvardi Michail Grigorenko a Kirill Kaprizov z CSKA Moskva se chystají na svůj vůbec první velký turnaj v kariéře.

Rusové vstoupí do základní skupiny C ve středu 14. února proti Slovensku, v dalších duelech je čeká Finsko a Německo.