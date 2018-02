První Rus, jenž v NHL trvale sloužil jako kapitán, bedlivě sleduje své krajany, kteří v Kangnungu po sankcích MOV za centrálně organizovaný doping nesmějí používat státní symboly a v semifinále se zítra střetnou s Českem.

Centr obdařený fůrou talentu, jenž nosíval pod dresem typický roláček, se pravděpodobně mohl stát lepším a uznávanějším hokejistou, kdyby v Ottawě třikrát během pěti let nežádal vylepšení smlouvy a kdyby neprostávkoval celou sezonu 1999/2000.

Jeho život však vyhlíží tuze pestře a zajímavě. Rozhodně není třeba jej litovat. Ani on sám nikterak neběduje. Vlastní zlato z mistrovství světa či stříbro z olympiády. Nastřílel přes 500 branek v NHL, KHL, národním mužstvu, v sovětské a ruské nejvyšší soutěži.

V NHL vydělal přibližně 70 milionů dolarů hrubého, přičemž ho New York Islanders po vykoupení ze smlouvy v červnu 2007 platili až do jara 2015, kdy byl osm let pryč z NHL a tři roky ve sportovní penzi.

Pracoval též jako generální manažer ruské ženské reprezentace. Anglicky mluví plynule, třebaže občas chviličku hledá správné slůvko a místo „h“ jako drtivá většina Rusů používá „ch“. Při rozhovoru si držel odstup, nicméně kývl na něj bez okolků a při focení se pokoušel o úsměv.

Co vás napadne, když slyšíte slovo Nagano?

Mohl jsem se zúčastnit akce, která se předtím nekonala. Poprvé v dějinách nastoupili na hrách profesionálové z NHL. Bylo to pro mě něco naprosto výjimečného, protože jsem se na olympiádu dostal poprvé a všechno jsem zvědavě okukoval. Vzpomínky mám nádherné, i když jsme ve finále prohráli s Čechy. Turnaj to byl fantastický.

Berete ho jako přelom v dějinách?

Každá olympiáda má své zvláštní místo v historii. I ta, na které jsme. Ale ano, Nagano bylo zvláštní. Sletěli se do něj ti nejlepší hráči. Měli jsme výborné mužstvo, Pavel Bure dal v semifinále Finům pět branek.

Vnímáte stříbro jako úspěch, nebo vás spíš mrzí, že jste nedosáhli na zlato?

Samozřejmě jsme chtěli vybojovat nejcennější medaili. Chyběl nám kousek. Byli jsme po té velké bitvě strašně zklamaní.

Mohl za to především brankář Dominik Hašek, že?

Vždycky jsme to proti němu měli těžké. Pouštěl tak málo gólů. Patří mezi nejlepší gólmany všech dob. Perfektně rozumím českým fanouškům, že z jeho tehdejších výkonů byli nadšení.

Nastoupil jste v řadě utkání Česko - Rusko. Jak jste je vnímal?

Odjakživa mezi námi panovala obrovská rivalita. Hrály se velice kvalitní zápasy.

Za Ottawu jste v NHL válel sřadou Čechů. Na které nejraději vzpomínáte?

(usmívá se) Ano, byla jich tam spousta. Radek Bonk, Martin Havlát, Radim Bičánek, Karel Rachůnek... Slováci Marián Hossa a Pavol Demitra. Ale já dlouho vnímal Česko a Slovensko jako jednu zemi. Velice mě pak zasáhlo, když Karel a Pavol zahynuli při leteckém neštěstí v Jaroslavli. Měl jsem na palubě havarovaného stroje spoustu přátel.

Byli vám Češi coby Slované v Kanadě bližší?

Ano. Naše kultury a jazyky se v lecčem podobají. Nedávno jsme se s Radkem Bonkem a dalšími chlapci potkali v Ottawě na exhibičním utkání veteránů na venkovním kluzišti. Pozvání od Senators mě velmi potěšilo. Krásně jsme si zavzpomínali.

Co si myslíte o olympijském semifinále, které uvidíme zítra v Kangnungu?

Moc se na něj těším. Očekávám zajímavou partii.

Považujete své krajany za nejvážnější favority na zlato?

Asi ano. Co se týče hokejového umění, máme na papíře nejsilnější mužstvo. Ale potřebujeme předvést naše dovednosti na ledě a proměnit je v góly. Zároveň nesmíme zapomenout na soupeře, který představuje tu nejzásadnější výzvu. Proti Čechům se nikdy nehraje snadno.

Věříte, že klíčovými muži partie budou hvězdy Pavel Dacjuk a Ilja Kovalčuk?

Ano. Ilja je na turnaji pravděpodobně naším nejlepším hráčem. On i Pavel mají spoustu zkušeností, vědí, jak se vítězí v důležitých utkáních. Své sebevědomí dokážou přenést i na mladší kluky. Mají na všechny okolo opravdu silný vliv. Na druhou stranu se v play-off potýkáte s extra porcí psychického tlaku. Tak uvidíme, jak se s ním hoši poperou.

Jak se vám dosud líbila představení české reprezentace na korejských hrách?

Viděl jsem ji v několika zápasech. Působí podobně jako vaše týmy v minulosti. Opírá se o výtečnou obranu a gólmana, který dokáže předvést skvělý zákrok v nejdůležitějším okamžiku. Francouz chytá znamenitě, obstál dvakrát v nájezdech, takže to s vámi nebudeme mít snadné.

Myslíte, že je pro vaše krajany těžké působit na turnaji bez tradičního názvu týmu, dresů, vlajky a znaku?

Samozřejmě, státní symboly k reprezentaci patří. Našim sportovcům určitě chybí. Ale taková je situace. Myslím, že hokejisté dokázali hodit politické záležitosti za hlavu. Teď už pro ně nejsou aktuální. Jak začal turnaj, soustředí se jenom na zápasy, na svou práci, na vítězství.

Považujete trest pro Rusy, který vyřkl Mezinárodní olympijský výbor, za spravedlivý, nebo příliš přísný?

Obvykle odpovídám, že pro takové sankce není dost hmatatelných důkazů. Ale MOV vynesl verdikt a ruští sportovci se rozhodli startovat pod olympijskou vlajkou. Věci dospěly do současné situace, do konce hokejového turnaje zbývá pár zápasů a čeká nás ta nejnapínavější část.

Dokázal kouč Oleg Znarok a vůdci mužstva odblokovat všechny myšlenky, které by mohly hráče rozptylovat?

Nejsem v kabině, takže nemůžu přesně říct, co cítí. Ale vidím je na ledě. A líbí se mi, jak se koncentrují a s jakým zaujetím bojují za svou zemi.