Závěry vyšetřování: ministerstvo doping řídilo, ruské špičky nikoliv

O vývoj metod se staral hlavně bývalý šéf moskevské antidopingové laboratoře a nyní korunní svědek kauzy Grigorij Rodčenkov, který měl jako chemik přístup k nejnovějším poznatkům a dokázal je zneužít pro skrývání dopingu. Uvádí to závěrečná zpráva Schmidovy komise, kterou MOV zveřejnil po úterním vyloučení Ruska ze ZOH 2018 v Pchjongčchangu.

Výkonný výbor MOV s okamžitou platností suspendoval Ruský olympijský výbor a rozhodl, že pouze prokazatelně čistí ruští sportovci budou moci v Koreji závodit pod neutrální vlajkou.

Vyšetřovatelé na základě elektronické komunikace zjistili kontakty mezi pracovníky ministerstva sportu, které tehdy vedl nyní potrestaný Vitalij Mutko, a jeho podřízenými organizacemi, jako byly ruská antidopingová agentura RUSADA nebo antidopingové laboratoře v Moskvě a Soči. „Nezávislé a nestranné důkazy ale neumožňují disciplinární komisi MOV s jistotou určit, kdo inicioval nebo kdo řídil tento plán,“ uvedla komise vedená Samuelem Schmidem.

Napojení na vrcholné představitele se neprokázalo. „Disciplinární komise MOV nenašla žádný zdokumentovaný, nezávislý a nestranný důkaz potvrzující podporu nebo znalost tohoto systému ze strany nejvyšších státních úřadů,“ píše se v závěrečné zprávě.

Systém v Rusku reagoval na aktuální vývoj antidopingových metod. Od falšování biologických pasů sportovců se postupně přešlo k výměně pozitivních vzorků moči za čisté. Musela být vytvořena banka čistých vzorků moči a vyvinuta metoda, jak otevírat lahvičky a zmanipulovat vzorky.

Při tom podle vyšetřovatelů MOV hrál klíčovou roli Rodčenkov, který jako chemik přicházel s lepšími metodami na odhalování dopingu. Jako antidopingový expert měl přístup k mezinárodním strategiím například při OH 2012 v Londýně, což mohl zneužít při spolupráci na přípravě podvodného systému uplatněného při ZOH 2014 v Soči.

„Jeho znalosti umožnily Grigoriji Rodčenkovovi vytvořit lepší dopingové produkty a protokoly zajišťující, že budou hůře odhalitelné, a vyvinout metodologii pro utajování dopingových testů,“ uvedla zpráva na adresu šéfa moskevské dopingové laboratoře v letech 2006 až 2015, který později celý systém popsal a nyní se jako chráněný svědek skrývá v USA.

Přibližně v letech 2011 až 2012 se také změnilo financování systému. Do té doby byli jednotliví sportovci povzbuzováni k nákupu zakázaných látek a případně si sami platili utajení svých pozitivních testů. Pak se podle MOV zdá, že náklady na manipulaci se vzorky ruských sportovců byly pokrývány centrálně z organizovaného dopingového programu.

Vyšetřovatelé neprokázali, že by do dopingových podvodů byl přímo zapojen Ruský olympijský výbor. Měl ale dohlédnout na to, aby všichni sportovci a další členové ruské výpravy na ZOH v Soči dodržovali olympijskou chartu a antidopingový kodex WADA. Za ruské prohřešky proto podle vyšetřovatelů musí nést právní odpovědnost.

Komise doporučila, aby byla přijata opatření, která potrestají Rusko za systematický doping, ale zároveň ochrání čisté ruské sportovce. Měly se vzít v úvahu náklady, které obě komise MOV měly kvůli vyšetřování tohoto případu. Výkonný výbor se tímto doporučením řídil. Vedle vyloučení Ruska a umožnění startu neutrálních sportovců také nařídil Rusku zaplatit 15 milionů dolarů (326 milionů korun) za náklady vyšetřování a na boj proti dopingu.