Rusové ruší televizní přenosy z her v Pchjongčchangu a vyzývají k bojkotu

Výzva k bojkotu zazněla z úst Ivana Melnikova, prvního místopředsedy Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Rozhodnutí MOV je podle něj „nepředstavitelně tvrdé“ a je součástí politiky „totálního pronásledování ruských sportovců s cílem ponížit Rusko“.



Účast ruských sportovců v na hrách Pchjongčchangu pod neutrální vlajkou je podle vlivného ruského poslance nemožná. „Něco takového by bylo nekorektní vůči sportovcům, které bez analýzy a bez důkazu vyřadili nejen z her, ale ze sportu vůbec,“ poznamenal Melnikov.

Konečné rozhodnutí je podle něj na vedení země. Rozhodne-li se pro účast, pak „bude důležité vést informační kampaň kolem her jiným způsobem,“ řekl.

Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost (VGTRK) v reakci na verdikt MOV oznámila, že ruší přenosy z olympijských her.

„Bez ruské účasti olympijské hry v Pchjongčchangu přenášet nebudeme,“ oznámila tisková služba holdingu. Generální ředitel jiné celostátní mediální skupiny Gazprom media Dmitrij Černyšenko novinářům řekl, že bez ruské účasti nebudou mít ruští televizní diváci o hry zájem.

Proti účasti pod neutrální vlajkou se vyslovil trenér Jevgenij Trefilov, který loni dovedl ruské házenkářky ke zlatým medailím na olympijských hrách v Riu. „Lidé, vzpamatujte se. Každý, koho zaženou do rohu, se změní v tygra,“ vzkázal do Lausanne, kde MOV v úterý zasedal.

Naopak hvězdný hokejista Ilja Kovalčuk vyzval k účasti všech ruských sportovců, kteří dostanou šanci startovat jako neutrální. „Bylo jasné, že přijde takové rozhodnutí. Ale když tam sportovci pojedou, sjednotí to zemi. Všichni čistí sportovci musí jet,“ řekl agentuře R-Sport.

Karel Knap (Twitter) @Karel_Knap Ilja Kovalčuk pro Sport-Express: Musíme jet na olympiádu. Všichni čistí sportovci se musí zúčastnit. Pro některé je to poslední šance. Lásku k vlasti máme v srdci. Nemusíme nosit znak na hrudi. A dá-li bůh a budeme úspěšní, samozřejmě si zazpíváme hymnu. odpovědětretweetoblíbit

Stejný postoj zastává i čestný prezident Ruského olympijského výboru Leonid Tjagačov. „Dovolme jet mladým sportovcům, kteří nezávodili na olympiádě v Soči. Nechme je čistě závodit a ukázat, že jsme z Ruska a nejsme vyvrhelové,“ prohlásil funkcionář, který vedl národní olympijský výbor v letech 2001 až 2010.



Některé ruské sportovní svazy oznámily, že o své účasti na hrách rozhodnou později. Zvážit situaci chtějí například sáňkaři nebo krasobruslaři.

Rozhodnout se musí i dvojnásobná mistryně světa v krasobruslení Jevgenija Medveděvová, která by byla velkou favoritkou na zlato. Osmnáctiletá krasobruslařka dnes jako členka ruské delegace hovořila při zasedání výkonného výboru.

Tvrdila, že by nemohla závodit jako neutrální sportovkyně. „Jsem hrdá na svou zemi, je pro mě čest reprezentovat ji na olympijských hrách. Inspiruje mě to a dodává mi to sílu při mých vystoupeních,“ citoval z jejího vystoupení web championat.com. Po vynesení verdiktu ale byla zdrženlivější. „Ještě se o tom bude diskutovat a na takové otázky je brzy,“ uvedla.