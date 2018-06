Obětí takzvaného mobbingu byla podle někdejší německé šermířky také kanadská běžkyně na lyžích Beckie Scottová, jež zastávala stejnou funkci u Světové antidopingové agentury (WADA).

Bokelová před OH 2016 podporovala názor, aby bylo Rusko kvůli státem řízenému dopingu a podvodům za ZOH v Soči z účasti na hrách v Riu vyřazeno. MOV nicméně nakonec Rusko nevyloučil a rozhodnutí o startu sportovců nechal na jednotlivých sportovních federacích.

Bokelová a Scottová ještě před vynesením verdiktu využily svých kontaktů a oslovily sportovce s otázkou, jaký mají na případ názor. „A drtivá většina řekla: ano, Rusko by mělo být vyřazeno z OH v Riu,“ uvedla v úterý Bokelová na antidopingové konferenci v Oslu.

„Ale lidé z MOV nám řekli, že přece nemůžeme věci typu vyřazení Ruska z olympijských her řešit mimo půdu MOV. Mezitím byla Beckie šikanována členem MOV, jenž byl později v Riu zatčen, a mě šikanovali interně,“ dodala bývalá mistryně světa v šermu.

Zmíněným mužem byl podle všeho irský člen výkonného výboru MOV Patrick Hickey, jenž byl během her v Riu zadržen kvůli skandálu s překupnictvím vstupenek.

„Nechávala jsem si to pro sebe, protože jsem si myslela, že díky tomu budeme mít šanci to prosadit. Ale nepovedlo se to, protože na příštím jednání přinesli dopisy od jiných sportovců, kteří souhlasili s postojem MOV,“ popsala Bokelová. „Asi to byla jen náhoda, ale většina z autorů těch dopisů byli kandidáti do komise sportovců v Riu,“ dodala šéfka komise sportovců z let 2012-2016, jež v současnosti vede německý šermířský svaz.