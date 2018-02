V neděli odpoledne se Kovalčuk i jeho druhové v Kangnung Hockey Center zachovali přesně tak.

Rassija - svjaščenaja naša děržava!

Podobně udatně, jako prali se soupeři mezi mantinely, se pokoušeli překřičet skladbu burácející z reproduktorů. Drželi se za ramena a řvali, až málem vypustili duši.

Rassija - ljubimaja naša strana!

Podpořily je i stovky nejvěrnějších fanoušků, kteří při napínavém finále s Němci na tribunách pěli, skandovali, vlnili se. A taky strašlivě trnuli.

Vždyť chybělo jen necelých 55 vteřin k epochální porážce od vyslanců země, které mnoho Rusů stále neodpustilo válečná zvěrstva.

Pak ovšem v zoufalém náporu vyrovnal na 3:3 nejproduktivnější muž turnaje Nikita Gusev a v prodloužení rozhodl jelimánek sestavy Kirill Kaprizov.

Vyvrcholení jinak poněkud rozpačitého dvanáctidenního klání bralo dech. O to odvázanější byly následující oslavy.

Dvacetiletý Kaprizov v přesilovce praštil do Gusevova pasu a v návalu štěstí vystartoval do středu kluziště. Zahodil hůl, rukavice i přilbu a zapadl do náručí tří krajanů.

I všichni ostatní šampioni se zbavili svrchních částí výstroje, které pak korejští dobrovolníci pokorně sbírali a nosili na střídačku.

DOBOJOVÁNO. Ruští hokejisté zvítězili v olympijském finále proti Německu. (25. února 2018)

Na ní se radoval Oleg Znarok, bývalý lotyšský útočník a reprezentační kouč, který působil též ve Vítkovicích a při angažmá v Heilbronnu získal německé občanství.

Obvykle se chová jako popudlivý mrzout, teď však posílal do hlediště polibky a dokonce přijal videohovor na svém telefonu.

Zničené Němce si k sobě do hloučku u hrazení zavolal trenér Marco Sturm a děkoval jim za fantastické tažení.

Při potřásání rukou byl posledním v zástupu kapitán Pavel Dacjuk, jemuž to náramně klapalo v lajně s Kaprizovem a Gusevem. Každého ze soupeřů objal.

Na předávání medailí přikráčel z lóže pro VIP Vladislav Treťjak. Prezident ruského svazu se dostavil v rudé bundě bez znaku a vlajky, jak nakázal Mezinárodní olympijský výbor.

Dav příznivců pochvalně halekal: „Maladci!“ A poté sledoval, kterak jeho pašáci vyhazují do vzduchu Znaroka.

Všeobecně uznávaný Dacjuk, jemuž táhne na čtyřicet, se svěřil novinářům, že o zlatu z olympiády snil od pěti let, kdy začal s hokejem. „Splnil se mi sen. Další nemám. Pomůžete mi ho najít?“ ptal se.

Poděkoval, když se dozvěděl, že vstoupil do Triple Gold Clubu, kam patří vítězové olympiády, Stanley Cupu a mistrovství světa.

A když se ho chlapík ze Sovětského sportu otázal, zda uvažuje o ukončení kariéry, obvykle málomluvný Páša se usmál: „Počkejte, počkejte! Bez rozhovorů se mnou byste se přece nudili!“

Než naposledy opustil olympijskou scénu, spolu s Kovalčukem trpělivě pózoval s německými rivaly, kteří stáli frontu na vzácný snímek.

Ruské sportovce provází pochybná pověst. Kdo ovšem jen trochu zná Pavla Dacjuka, triumf mu přál.