Dostane olympijský turnaj v hokeji další ránu? Puk je na straně Ruska

A byť Jandač tvrdí, že tomuto seznamu nevěnuje „extra pozornost“, stejně se sichruje, kdyby bossové z KHL přece jen zaveleli: Když ne my, tak ani vy!

To riziko platí zvlášť po úterku, kdy Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl, že do Pchjongčchangu smí pouze dopingem neposkvrnění Rusové a ještě musí startovat pod neutrální vlajkou.

Týká se to i hokejové sborné, ruské sportovní chlouby. Proto existuje obava, aby Rusové ve své pýše účast na turnaji bez národních symbolů neodmítli a neznemožnili i start cizích hráčů z KHL, kteří budou tvořit páteř (nejen) české reprezentace.

1. Může ke konfliktu s KHL dojít?

Teoreticky ano, vždyť i generální sekretář svazu Martin Urban tvrdí: „K přímému střetu s KHL může dojít, ale věříme, že se mužský turnaj odehraje za účasti ruského týmu, i když nebude moct použít národní symboly.“ Zároveň tento muž, který se dlouhé roky v hokejovém zákulisí pohybuje, katastrofický scénář, ve kterém by KHL hráče neuvolnila, nepředpokládá. „Rusové budou chtít jet na olympiádu a budou chtít uspět,“ míní Urban. V tom případě nikdo cizím hráčům bránit v účasti nebude.

2. Chtějí ruští hokejisté na hry?

Chtějí! Reprezentanti už poslali prezidentovi Vladimiru Putinovi dopis se žádostí, aby jim dovolil hrát pod olympijskou vlajkou. A Putin včera svolil. Ilja Kovalčuk, jedna z hokejových ikon, uvedl: „Všichni čistí sportovci se musí zúčastnit. Odmítnout znamená vzdát se. Pro některé z nás je to poslední šance v životě. Lásku k vlasti máme v srdci. Nemusíme nosit znak na hrudi. A dá-li bůh a budeme úspěšní, samozřejmě si zazpíváme hymnu.“

Navíc v hokeji panuje odlišná atmosféra než třeba v biatlonu a jiných sportech. Rusy chtějí na turnaji i jejich hlavní rivalové včetně Čechů. Vědí, že bez nich by punc akce, na které po 20 letech chybějí hráči z NHL, ještě víc utrpěl. „Bohudík je hokej takový sport, že klade komplexní nároky na hráče, a není tak jednoduché ho dopingem ovlivnit jako jiné sporty. V KHL bylo učiněno až 400 testů, které byly vesměs negativní,“ říká Urban. Dopingový cejch z ruských reprezentantů má pouze útočník Zaripov. I proto mají Rusové od soků podporu, hon se nekoná. „Nikdo nechce větší ostudu, než je třeba. Je potřeba sport v Rusku očistit a věřím, že to vezmou za správný konec a sankce přijmou.“

3. Lze případně hráče z KHL vysvobodit?

Urban i funkcionáři z dalších hokejových zemí hned v úterý kontaktovali ruské protějšky, aby zjistili, jaký bude jejich olympijský postoj. Že dal zelenou Putin, ještě automaticky neznamená hokejové „ano.“ „Puk je teď na straně Ruska,“ míní Urban. Pokud by se přece naplnil katastrofický scénář a KHL držela hráče v „zajetí“, může IIHF klubům udělit pokutu i je vyloučit ze soutěží. KHL má totiž prostřednictvím ruské federace podepsanou smlouvu, která zaručuje uvolňovat týden před prvním zápasem hráče na oficiální akce IIHF. A tou olympiáda je. Otázkou je, jak by se „právo“ v šibeničním termínu vymáhalo.

4. Co když se Rusové odmítnou zúčastnit?

Je to jen teoretická varianta, ale pak by musela IIHF a MOV zvážit, zda se turnaj odehraje s 11 účastníky a ve skupině B by zůstaly jen tři týmy. Nebo bude donominován nejlepší z neúspěšných kvalifikantů. Z českého pohledu se zajímavější varianta týká turnaje hokejistek. Ty ruské zase tak čisté nejsou, v dopingové aféře se objevily, neboť v Soči dvě hráčky odevzdaly ke kontrole vzorky mužské moči. A pokud by se teď v Koreji nemohlo (či nechtělo) nezávislé družstvo Rusek zúčastnit, je tu šance pro náhradnice. Těmi jsou Češky a Němky.