Schváleno. Ruský olympijský výbor povolil svým sportovcům účast na OH

Rozhodnutí ruského olympijského výboru, který MOV minulý týden potrestal za dopingovou aféru ze Soči vyloučením ze ZOH 2018, tak definitivně ukončilo spekulace o případném ruském bojkotu únorových soutěží v Jižní Koreji. Za start v Pchjongčchangu se přimlouval i předseda Alexandr Žukov, jenž jako součást trestu přišel o členství v MOV.

„Je potřeba jasně říci, že bojkot her by vedl jen k tomu, že ruský sport zůstane vyškrtnutý z olympijského hnutí na dlouhé roky. Naši sportovci budou v Pchjongčchangu v nelehké situaci. Tvrdit o nich, že nejsou patrioti, to je pro mne absolutně nepřijatelná věc,“ prohlásil Žukov.

Pro účast ruských reprezentantů v Koreji v pozici neutrálních sportovců se už minulý týden vyslovil i prezident Vladimir Putin.

Povolení ke startu „prokazatelně čistých“ ruských sportovců, kteří budou mít o účast pod neutrální vlajkou zájem, bude vydávat speciální panel MOV. Vedle individuálních závodů mohou olympijští sportovci z Ruska závodit v Pchjongčchangu také v kolektivních soutěžích včetně hokejového turnaje.