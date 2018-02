Jedenadvacetiletá Zdráhalová by v Kangnungu měla být jedinou rychlobruslařkou se čtyřmi individuálními starty. Po patnáctistovce se představí i na kilometru a v závodu s hromadným startem. „Zatím je to pořád v plánu,“ řekla ke svému náročnému programu na hrách.

Rostoucí únavy se nebojí. „Já jsem ráda, že jsem se kvalifikovala na tolik tratí, na každé se budu snažit podat co nejlepší výkon. Asi nejdůležitější jsou patnáctistovka a hromaďák,“ uvedla Zdráhalová a pochvalovala si volné dny mezi závody. „Takže i díky tomu by to neměl být problém,“ podotkla.

Na trati 1500 metrů dokázala ve Světovém poháru při všech pěti startech bodovat. Hned v prvním závodu dokázala postoupit z divize B do áčka a nejlepší výsledek si poté připsala v prosinci, kdy v Calgary skončila devátá v novém osobním rekordu 1:54,96.

Stejně jako při trojce se bude muset v Koreji vyrovnat s nezvyklým časem začátku, rychlobruslařky totiž budou závodit až od 21:30 místního času. „Tahle pozdě jsem nikdy nejela, navíc budu startovat ve druhé skupině,“ řekla Zdráhalová, jež nastoupí v osmé rozjížďce a její soupeřkou bude Polka Luiza Zlotkowská.