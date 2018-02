Kapitán Erat, útočníci Kovář, Mertl či Vondrka, beci Kundrátek s Poláškem a Němcem, gólman Bartošák... Pestrou podporu měla Karolína Erbanová na tribunách.

Olympijský kilometr Podrobnosti o souboji rychlobruslařek

„Ale v autobusu kolem mě tyhle hory jen prošly a řekly: Ahoj. Já měla takový výraz, že na mě nikdo nechtěl mluvit,“ mrkla. Tak moc byla koncentrovaná na start na trati na 1 000 metrů. A sedmá příčka je jejím dosavadním olympijským maximem.

Jenže někdy ani osobní hrana nestačí. „Můj nejlepší kilometr v sezoně, ale kvalita ženského bruslení je aktuálně ve sprintu hrozně vysoká,“ kroutila hlavou nad tím, jak nizozemský blesk Jorien ter Morsová zlepšila olympijský rekord: „Nestačím se divit.“

Co si říkáte, když to někomu fičí takhle rychle?

Na ledě není úplně příjemné, když před vámi jedou takhle velká jména. Ale tlak je potřeba ustát. Jorien jela úžasně, její jízda byla super. To bylo opravdu na smeknutí.

Ona předvedla rekord. Co vy? Jste spokojená?

Stavím to hodně vysoko. Jorien na závodech Světového poháru téměř nestartuje, jindy zase nepřijedou Japonky. Když se podívám, kdo zůstal za mnou... Nemohu úplně skákat radostí do výšky, ale s jízdou mohu být spokojená.

Je sedmé místo uklidněním?

Nedokázala jsem si tipnout, co se tady zajede. A nečekala jsem až tak rychlý závod. Ještě si chci projít mezičasy, ale jela jsem si, co jsem chtěla. Člověk se nemůže držet zpátky. Level je strašně vysoký. Když se na to podívám s nadhledem, tak to beru. Lepší kilák jsem letos nezajela.

Jak moc dostaly vaše nohy zabrat směrem k nedělní pětistovce, kde máte největší šance?

Půjdu tam s větším sebevědomím - level, který jsem zatím na pětistovce předváděla, mě samotnou překvapil. Bylo tam hodně čtvrtých míst a hlavně hodně dobrých pocitů. Našla jsem se v tom. Jsem ráda, že jsme nejdříve jeli kilák, už se těším.

I vy můžete zamíchat čelem závodu. Kolik žen má reálně na medaili?

Je to bláznivé. Když se podívám do minulosti, do Vancouveru 2010 nebo ještě třeba i dva roky zpátky, tak 500, 1 000 a 1 500 metrů šlo děsně nahoru. Neuvěřitelně. Vytáhla se Asie, vracejí se Američanky a Kanaďanky, Evropa nijak nezaostává. Je tam deset až dvanáct holek, které mohou vystřelit.

Jaký máte do klíčového závodu program?

Zítra se budu vzpamatovávat z toho olympijského blázince okolo. Ještě se vyjedu na kole, co nejrychleji zregeneruju - a pak přepnu na pětistovku. Jsem ráda za ten rozestup, to je ideální.

Hokejistům podporu v hledišti ve čtvrtek nevrátíte?

Leda z gauče. Šla bych strašně ráda, hokej vždycky bude moje srdeční záležitost, ale zůstanu jen v pozici ležmo.