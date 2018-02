Geisenbergerová má už třetí zlato, protože před čtyřmi lety byla členkou vítězného družstva, a svou bilanci může v Pchjongčchangu ještě vylepšit ve čtvrteční štafetě. Němky od her v Naganu v roce 1998 získaly všechny zlaté a celkově čtrnáct z osmnácti medailí.

Třicetiletá Geisenbergerová je trojnásobnou mistryní světa a od roku 2013 bezkonkurenčně vládne Světovému poháru sáňkařek. V Koreji vyhrála tři ze čtyř jízd a vytvořila rekord dráhy. Jen v poslední jízdě jela na jistotu, aby neudělala stejnou chybu jako její tréninkový partner Felix Loch.

I druhý den byl pokračováním souboje německého tria s Kanaďankou Alex Goughovou.

Ve třetí jízdě zajela nejrychlejší čas znovu Geisenbergerová, ale výrazně se do boje o medaile zapojila i Tatjana Hüfnerová, která má ze tří předchozích olympiád kompletní sbírku.

Postoupila ze čtvrtého na druhé místo, třetí příčku si udržela Goughová na úkor další Němky Dajany Eitbergerové.

Ale po finálové jízdě se pořadí zase přesypalo a Němky si místa vyměnily. Konečné pořadí dramatického souboje tedy znělo: 1. Geisenbergerová, 2. Eitbergerová, 3. Goughová.

A Hüfnerová znovu ochutnala jinou olympijskou pozici - po bronzu z Turína 2006, zlata z Vancouveru 2010 a stříbra ze Soči 2014 na ni však v Pchjongčchangu zbyla ta nejtrpčí.

Závod se nevydařil Američankám. Bronzová medailistka ze Soči Erin Hamlinová při svém čtvrtém olympijském startu skončila až šestá. Emily Sweeneyová měla v poslední jízdě těžkou kolizi a zůstala dlouho nehybně ležet v ledovém korytu.

Divákům se vybavila tragická havárie gruzínského sáňkaře Nodara Kumaritašviliho, který téměř přesně před osmi lety ve Vancouveru kolizi nepřežil. Američanka však po několika minutách s pomocí lékařů z dráhy odešla.

Dvacetiletá Nosková se nevešla do dvacítky, která absolvuje závěrečnou jízdu. Při olympijském debutu zajela nejlépe hned první pondělní jízdu. Za nejlepšími zaostávala v každém kole o více než sekundu.

„Byla to suprová zkušenost, takovou atmosféru jsem ještě nikdy nezažila. Jsem ale zklamaná z výsledku. Chtěla jsem se dostat do dvacítky. Na tréninku se mi dařilo, ale ani jedna jízda se mi nepovedla, jak jsem chtěla. Jestli to bylo stresem...“ dohadovala se Nosková.