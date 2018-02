Při první jízdě jí to dlouho šlo solidně. Ne snad na medaili, ale vysoko myslet mohla. „Určitě to nebylo špatný. Možná se šlo dostat do nejlepší pětky,“ hodnotila zpětně.



Už jen v podmiňovacím způsobu. Na poslední z velkých skoků se totiž Pančochová neodhodlala, svoje „prkno“ radši zabrzdila. „Rozhodla jsem se těsně před ním. Člověk za ty jízdy už má nějaký pocit a ví, jak rychle jede,“ líčila. „A já to bohužel nepřelítla.“

Důvodem byl silný vítr, co tu dnes závod změnil v loterii?

Bohužel. Nikdy jste nevěděli, jestli foukne zespoda, z vrchu, z boku. Jen jedu na skok a koukám na vlajky, kam vlastně poletím. Když foukalo nahoru, přišlo mi, že jedu pomalu – dala bych si hroznou hranu. Nechtěla jsem riskovat. Dneska se hrálo na to, kdo vůbec odjede. Spíš to byl boj o přežití.

Takhle jste to vnímaly jednotně?

Když jsme se bavily na startu, přály si všechny štěstí a ať to přežijeme ve zdraví.

Řešíte v takový dnech vůbec výsledek?

Hele, samozřejmě by to bylo příjemný zajet medaili, což jsem chtěla. Ale člověk je spíš rád, že to dá, nezraní se.

Čímž úroveň finále utrpěla.

Je škoda, že když už se sem takovou dobu kvalifikujeme, že to třeba neposunuli o jeden den. Jasně, chápu, že mají nasmlouvané televizní časy. Ale víš co, je to velký závod, všichni tady chtějí jet, chcete vidět to nejlepší – a to dneska opravdu neproběhlo. Vypadalo to hrozně. Málokdo odjel nějakou jízdu. Špatná reprezentace snowboardingu.

Bylo tohle všechno těžké ustát před druhou jízdou?

Vidíš, že lidi padají. Člověk se snaží zavřít oči, trošku zameditovat, hodit se do pohody. Závod je intenzivní a když jste moc ztuhlí, taky to nepomůže. Bohužel mi zase fouklo, s tím ale nic neudělám. Snowboarding je takový. Tohle neovlivníme.

Ještě vás tu čeká Big Air, tam by případné fujavice hrály menší roli?

Je jednodušší v tom, že má jen jeden skok. Většinou se to dá přeskočit: když fouká, je to na prd, ale dá se to. Trať jsem zatím viděla jen na fotkách, vypadá docela dobře.

Mezitím se aspoň podíváte na jiné členy české výpravy?

Určitě, vyrazíme na hokej s Koreou. Ještě jsme zjistili, že je tu kousek snowpark, tak si půjdeme trošku zajezdit. A počkáme na Big Air. Nějak se na olympiádu soustředíš, chceš být stoprocentně ready – a pak se stane taková věc, že ti počasí nepřeje. Holt neudělám nic; jediný, co udělat můžu, je si to tu pořádně užít.