Část obecenstva v Kangnung Hockey Center vyděšeně vydechla. Ruský útočník Kovalčuk se ve druhé třetině olympijského semifinále pokusil skolit českého beka Koláře, zasáhl ho však vytrčeným kolenem do kolena.

„Pro hokejistu je to jeden z nejhorších zákroků,“ řekl David Pospíšil, bývalý útočník a současný komentátor České televize. „Kovalčuk původně chtěl trefit tělo, Honza se mu částečně vyhnul, ale Rus mu tam schválně nechal koleno.“

Častá diagnóza po podobných střetech zní: přetržený křížový vaz, operace a rekonvalescence trvající přibližně půl roku. Naštěstí se tentokrát hororový scénář nenaplnil, i když Kolář chvíli nemohl vstát a na střídačku mu museli pomoct spoluhráči.

„Věděl jsem, že to bude za pár minut dobré,“ řekl. „Noha mě strašně bolela, ale nebolely mě vazy. Dostal jsem přímo na kost. Nemohl jsem se postavit, ale zaledoval jsem to a za chvíli bylo líp.“

Jan Kovář (vlevo) reaguje na verdikt sudího po faulu na beka Jana Koláře, Martin Erat následně diskutuje s rozhodčím.

Když se český obr vrátil na led, na Kovalčuka cosi vyštěkl. Ten odpovídal podobně podrážděně.

„Mohl se aspoň omluvit,“ pravil Kolář. „Dobře věděl, jak mě trefil. Tak jsem mu nadával, že aspoň neřekl pardon. Omluva nebolí a nic nestojí. Já mu to řekl hrubě, on byl taky hrubý. Víc bych to nerozebíral.“

Pospíšil si stejně jako reprezentační trenér Josef Jandač myslí, že Rus měl být za hrubý atak za stavu 0:2 vyloučen na pět minut a do konce utkání.

„Mohl dostat vyšší trest, zápas by se vyvíjel jinak. Bohužel,“ poznamenal Kolář.

Jinak svou újmu nesl statečně. Neobviňoval Kovalčuka, že do souboje šel se záměrem soka zranit: „Nemůžu soudit. Viděl jsem ho na poslední chvíli. Občas taky chci někoho dohrát a on se pohne. Nevím, jestli jeho zákrok byl úmysl, nebo náhoda.“

Zatímco plánoval, že stráví večer u lékaře, masérů a fyzioterapeuta s balíkem ledu na noze, Kovalčuk se zastavil u ruských reportérů. A tvrdil: „V žádném případě jsem nechtěl soupeři ublížit. Sláva bohu, že se mu nic nestalo. Bál jsem se, že dostanu vyšší trest. Naštěstí mi dali jen dvě minuty.“

Dozvěděl se, že by mohl přijít o finále, kdyby vedení turnaje jeho zákrok dodatečně posoudilo jako zvlášť nebezpečný. Nicméně takovou pohromu neočekává: „Myslím si, že je všechno v pořádku. Byl to hokejový moment. A český hráč v zápase pokračoval.“

Koláře především mrzela porážka. A doufal: „Snad budu fit na sobotní mač o bronz. Měl by pro nás cenu zlata.“