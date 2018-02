Legenda zasněžených ramp sní o další olympiádě. Tentokrát na skateboardu

Dokázal to. Jako první snowboardista v historii získal Shaun White třetí olympijskou zlatou medaili, pro Spojené státy to byl navíc jubilejní stý zlatý kov ze zimních her. K němu ho vyburcoval i neúspěch ze Soči. Nyní je na vrcholu a chce pokořovat dál - na skateboardu.

White už před startem her v Pchjongčchangu avizoval, že korejská olympiáda je jeho posledním vystoupením pod zasněženými pěti kruhy. To ještě nevěděl, že po triumfech na U-rampě v Turíně 2006 a Vancouveru 2010 přidá rekordní třetí snowboardové zlato a upevní tak svou pověst legendy tohoto extrémního sportu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Jenže s tím odcházením to, zdá se, nebude tak žhavé. Ač se olympijských her už na sněhu s největší pravděpodobností nezúčastní, nastínil, že uvažuje o startu na těch letních. Za dva roky si chce v Tokiu stoupnout na skateboard. „Soutěžit na skateboardu by pro mě bylo vším,“ citoval nadšení jedenatřicetiletého zrzka deník Washington Post. Nejde o jen tak ledajaký bláznivý nápad. White byl totiž prvním sportovcem, který opanoval zimní i letní X-Games, skateboarding tak má v krvi. „Na druhou stranu to ale není jen tak. Být na snowboardovém vrcholu a pak najedou skočit na skateboard by bylo zásadním rozhodnutím,“ polemizoval White. Od roku 2011 se prknu s kolečky závodně nevěnuje, jenže další olympijský milník je tuze lákavý. „Znovu jsem objevil soutěžního ducha,“ dodává s nadšením. Celkem 136 sportovců se zúčastnilo jak letních, tak zimních olympijských her, z nichž se jen pětici povedlo uzmout medaili na jednom z podniků. Unikátem je pak Američan Eddie Eagan, jenž v roce 1920 triumfoval na olympiádě v boxu, o dvanáct let později přidal zlato ze zimních her jako člen čtyřbobu. Dokáže White oprášit stopy svého krajana?