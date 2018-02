Obsadili stupně. Ale jeden Nor byl v cíli poslední Byl to norský závod v tom dobrém i zlém. Tři Norové se sešli na stupních vítězů, ale velmi si to užívali. Zlatého Simena Hegstada Krügera doplnili stříbrný Martin Johnsrud Sundby a bronzovýHans Christer Holund. "Jasně, že bych byl radši první, ale uspěli jsme jako tým, máme tři medaile a to je úžasná věc. Bydlíme spolu v Oslu a trénujeme spolu celé léto. Je to paráda - tři kluci z Osla mají olympijský triple," smál se Sundby. Jiný Nor přijel do cíle úplně poslední. Thomas Maloney Westgaard však reprezentuje Irskou republiku a těšil se z toho, že závod vůbec dokončil. V cíli ho oslavovali norští fandové, jako by byl jejich a dojel na opačném konci pořadí. Nejsmutnějším Norem v areálu tak byl Johannes Hoesflot Klaebo, který skončil až desátý a nepotvrdil pozici lídra Světového poháru.