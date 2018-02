XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu

Muži - sjezd: 1. Svindal 1:40,25, 2. Jansrud (oba Nor.) -0,12, 3. Feuz (Švýc.) -0,18, 4. Paris (It.) -0,54, 5. Dressen (Něm.) -0,78, 6. Fill (It.) -0,83, 7. Kriechmayr (Rak.) -0,94, 8. Roger (Fr.) -1,14, 9. Mayer (Rak.) -1,21, 10. Sander (Něm.) -1,37, ...38. Forejtek -4,54, 45. Hudec -6,17, 46. Zabystřan (všichni ČR) -6,35.