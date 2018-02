V nově upraveném programu, který oznámil šéf závodů Mezinárodní lyžařské federace FIS Markus Waldner, se tak superobří slalom, který byl původně vypsaný na čtvrtek, přesunul na pátek. Úterní kombinační závod by se měl uskutečnit podle plánu, pondělní trénink sjezdu pro kombinaci ale byl vzhledem předpovědi počasí zrušen.

„Tohle bylo v zájmu sportu, to je mimo veškerou diskusi. Bylo to jediné správné rozhodnutí. Za tak silného větru by to nebyl regulérní závod a my přece chceme mít férového olympijského vítěze,“ řekl Waldner.

Vítr v nárazech v horách dosahoval až 100 km/h. Pořadatelé proto navíc tři hodiny před plánovaným startem oznámili, že z bezpečnostních důvodů přestává jezdit lanovka, která dopravuje nahoru závodníky.

Není to první případ, kdy se královská disciplína sjezdového lyžování na hrách neuskutečnila v plánovaném termínu. V Naganu v roce 1998 závod odložilo husté sněžení, ve Vancouveru před osmi lety nepustil sjezdaře do bojů o medaile déšť, po němž byla trať příliš měkká.