Rozzařovací kvalifikace čtyřiadvaceti skikrosařek se po přeložení kvůli počasí uskuteční ve čtvrtek a o den později jsou na pořadu vyřazovací jízdy o medaile.

„Bude to hodně o skocích. Každá se budeme soustředit na svou jízdu, protože je tu jedna překážka za druhou a nejde se někde přestat koncentrovat,“ řekla Kučerová.

Na trati ve Phoenix Parku už se podle Kučerové zranilo několik soupeřek a ke zraněním došlo i při závodu mužů. Bývalého mistra světa Christophera Del Bosca odvezli záchranáři na saních s podezřením na zlomenou pánev, Francouz Terence Tchiknavorian si zlomil holenní kost, Rakušan Christoph Wahrstötter utrpěl otřes mozku.

Na skikros žen organizátoři postupně skoky zmenšili. „Hodně sesekli poslední skoky, předposlední sundali asi o metr a poslední posunulo asi o tři metry, abychom mohli lítat dál. Ale stejně jsme dlouhé a už nemají, co s tím udělat. Dá se to jet, jsem zvědavá, jak to dopadne,“ řekla osmadvacetiletá Kučerová.

Nedokázala odhadnout, kolik metrů na skocích létá. „Strašně,“ usmála se po tréninku čtyřiadvacátá žena z her v Soči. Problémem nejsou skoky, ale fakt, že na dopadech je málo místa. „Hned už je další skok. Jsou takhle čtyři za sebou. Já třeba jednu tréninkovou jízdu vyjela, protože jsem byla dlouhá a v záklonu. Asi bych to zvládla, ale nechtěla jsem to riskovat, protože bych to přeletěla,“ řekla.

Skikros má stejný start jako ve snowboardcrossu. Z rampy se padá tři metry dolů a vzápětí je potřeba vyjet do protisvahu. I Kučerová si start trénovala se snowboardistkou Evou Samkovou, která skončila v Koreji třetí, ještě v Česku na Dolní Moravě. „Tam to bylo víc o morálu, tady se tolik nebojím,“ řekla.

Závěrečnou přípravu a aklimatizaci absolvovala v Japonsku. Kousek od Nagana, dějiště zimních her před dvaceti lety, trénovala s domácí Reinou Umeharaovou a s Chilankou Stephanií Joffroyovou. „Měli jsme startovní sekci a každá svůj program. Ale občas na startech jsme se potkaly. Ale bylo to fajn,“ řekla.

„Jezdili jsme hodně obří slalom. Zvykli jsme si na čas, jeli se podívat do Nagana na olympijský stadion, do chrámu a před odletem do Tokia. Doma by to asi tak v klidu nebylo, tam všichni mluví o olympiádě,“ řekla Kučerová.

Když se přišla s trenéry podívat v Naganu na stadion, kde Češi vyhráli hokejový turnaj století, zrovna tam byl krasobruslařský závod dětí. „Hledali jsme nějakou připomínku, třeba výstavu. Jsou tam jen olympijské kruhy a plaketa se jmény vítězů. Tak jsme jim říkali: Jágr ještě hraje. A Japonci koukali,“ řekla Kučerová.