Českým skokanům se v před olympiádou nedařilo, ve Světovém poháru bodovali jen pětkrát. „Sezona je rozjetá tak, jak je. V našem sportu je ale možné cokoliv a překvapení se rodí. Proč by se nemohlo opakovat? Šance na pěkné umístění pro každého z nás určitě je,“ říkal Koudelka před kvalifikací.

Nejzkušenější z českých reprezentantů uhlídal nervy, předvedl 97,5 metru a obsadil 24. pozici. „Skok nebyl úplně špatný. Aspoň na tu bídu, co letos předvádím,“ řekl Koudelka v rozhovoru pod můstkem.

Mezi postupovou padesátku se vešel i Polášek, jemuž na 47. příčku stačilo 88 metrů. „Moc nevím, co na můstku dělám. Pořád se snažím dělat totéž, ale neletí to,“ litoval Polášek.

Stal se také prvním českým sportovcem, který zasáhl do bojů na olympiádě v Pchjongčchangu, jelikož skákal s číslem tři. „Už jsme tady skákali předtím. Tohle byl můj desátý skok tady,“ utrousil bývalý juniorský mistr světa.

Další dva čeští skokani kvalifikaci nezvládli, Štursa (83,5) a Kožíšek (81) se seřadili na 53. a 54. místě a dostali se do skupiny sedmi nešťastníků, které finále minulo.

„Nedá se nic očekávat. Prostě to tak je. Motám pátý přes devátý,“ plísnil se Štursa a stýskal si, že už neskáče dobře ani v tréninku, což je rozdíl oproti začátku zimy. „Tápe se. Hledá se. Na Turné jsme se bavili, že potrénujeme a zlomí se to. Snažili jsme se, ale místo toho to šlo spíš dolů. A na olympiádě už se nic nezmění, to se aktuálně nedá dohnat,“ krčil rameny.

Kvalifikaci vyhrál Němec Andreas Wellinger se 103 metry. Za ním skončili Poláci Kamil Stoch s Dawidem Kubackim, kteří sice skočili dál, ale měli horší bodové ohodnocení.

Olympijské hry v Pchjongčchangu Skoky na lyžích, střední můstek Kvalifikace: 1. Wellinger (Něm.) 133,5 b. (103 m), 2. Stoch 131,7 (104), 3. Kubacki (oba Pol.) 129,6 (104,5), ...24. Koudelka 114,5 (97,5), 47. Polášek 90,1 (88) - postoupili, 53. Štursa 81,5 (83,5), 54. Kožíšek (všichni ČR) 80,6 (81) - nepostoupili.

Co říkal Roman Koudelka před kvalifikaci: