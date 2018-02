Do akce půjdou z celé české party pro Jižní Koreu jako první, neboť jejich kvalifikace na středním můstku odstartuje již ve čtvrtek - ještě před slavnostním zahájením zimních her 2018.

Pro skokany jde o speciální rok, vždyť Jiří Raška přesně před 40 lety v Grenoblu slavně doletěl pro vůbec první československé olympijské zlato.

S tím souvisí i vzhled helmy, která si bere inspiraci od zmíněné čepice „raškovky“. „Ta se povedla, od helmy jsem čekal víc,“ říká upřímně Roman Koudelka. „Mrzí mě, že na ní není třeba český lev. Ale to nemá cenu řešit. Design za vás nic neskočí.“

Nápad dobrý, provedení spíš průměrné, na tom se skokanský kvintet pro Pchjongčchang shoduje. „Čekal bych víc českého ducha, ale pro mě je helma hlavně věc, co chrání hlavu. A to splňuje,“ obrací se Viktor Polášek k pragmatismu.

K osobnosti šampiona z Frenštátu pod Radhoštěm mají blízko, nejvíc patrně Lukáš Hlava - kdysi Raškův svěřenec. „Trénoval mě v juniorech. Úcta k němu tu pořád je,“ vyprávěl Hlava v tiskovém centru olympijské vesnice. „Bral jsem ho jako člověka, který toho hodně dokázal. Byl důsledný, přísnost je potřeba. Ale taky s ním byla sranda.“

Kolik zábavy si užijí skokani v Koreji, se vyjeví již brzy. Jejich sezona zatím - kulantně řečeno - dobrá není.

„Docela mě mrzí, jak je rozjetá, ale můžeme jen překvapit. Šance na pěkné umístění tu je pro každého z nás,“ věří matador Koudelka. „V našem sportu je možné cokoliv, kolikrát už někdo překvapil... Proč by se to nemohlo zopakovat tady?“

Rozhovor s Romanem Koudelkou:

VIDEO: Koudelka: Kdo nechce medaili, nemá tu co dělat

Jeho, Hlavu a Poláška doplňují ještě Vojtěch Štursa a Čestmír Kožíšek; do kvalifikace budou moci nastoupit jen čtyři, toho nejméně šťastného vybere kouč Richard Schallert.

A pak ve čtvrtek od 13.30 českého času vyrazí do akce, aniž by se ještě v Pchjongčchangu rozhořel olympijský oheň. „Ale hlavní závod bude přece až po zapálení,“ věří Hlava, že vzdor rozpačitým měsícům a týdnům může s kamarády projít do sobotního finále.

Kdo ví - třeba i díky odkazu slavného krajana Rašky.