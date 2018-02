„Nepostoupit do druhého kola, být desátí v družstvech, to je prostě velká bída,“ řekl Koudelka. „Pro nás i pro fanoušky, kteří nám drží pěsti, je to neuvěřitelné zklamání. Naschvál to neděláme, ale tak to prostě aktuálně je,“ doplnil.

Horší umístění zaznamenali čeští skokani v týmové soutěži jen v Salt Lake City 2002, kde skončili dvanáctí.

Nejlepší pokus v družstvech předvedl právě Koudelka, který skočil 124 metrů.

„Skok nebyl úplně nejhorší. Jasně, proti nejlepším je to pořád velká bída, ale na to, jak jsem tady skákal a celou sezonu se nedařilo, tak z olympiády neodjedu s hlavou sklopenou,“ řekl a doufal, že si ještě do konce sezony trochu zlepší náladu.

Naopak nejméně, jen 107 metrů, zvládl Vojtěch Štursa. „To je takový můj aktuální standard. Nepokazil jsem, ani jsem nepředvedl nic dobrého. Teď se s tím bude muset pracovat, potrénovat a nějak se z toho vyhrabat,“ řekl Štursa.

Norové, kteří už v Koreji posbírali v individuálních závodech tři medaile, potvrdili s přehledem roli favoritů. Před Němci vedli už po prvním kole o dva body, ve druhém svůj náskok ještě výrazně navýšili a triumfovali rozdílem 22,8 bodu. Poláci ztratili další 3,3 bodu.