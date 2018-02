Popravdě, nikdo by se v těch chvílích nedivil. Slováci působili bázlivě, soupeř je jednoznačně přehrával. Zkrátka to vypadalo na jasný debakl.

V těch chvílích však zapracovali trenéři. „Stále jsem zdůrazňoval, že je možné otočit i takhle nepříznivý vývoj. Do konce zbývalo ještě hodně času,“ vykládal po utkání trenér Craig Ramsay.

Možná i jeho kanadská nátura, která velí nikdy nic nevzdávat a věřit ve vlastní schopnosti, Slovákům pomohla. Ostatně slova brankáře Branislava Konráda to jen potvrzují: „Už před turnajem nám kouč povídal, že můžeme porazit kohokoli. Bojovali jsme, a to bylo důležité.“

Slováci proti Rusům překvapili. Po úvodním šoku se otřepali a zdobily je vlastnosti, které dříve chyběly. Mezi nimi právě bojovnost. Kolikrát hokejisté v modrém obětavě skákali do střel, často neváhali padnout, aby v oslabení vyrazili kotouč z vlastního pásma.

„Důležitá byla oddanost, nikdo to nevzdával. Hráči se vrhali do střel a blokovali je. Hráli jako jeden tým. Zdůrazňoval jsem jim, že když si nebudou věřit, tak nemůžou zvítězit. Jsem hrdý, že to zvládli. Věříme, že stejné výkony dokážeme předvést i v dalších zápasech,“ pochvaloval si Ramsay.

A jeho asistent Országh dodal: „Bylo by špatné chtít se jen zúčastnit. My chceme na této olympiádě něco dokázat. Dosáhli jsme na fantastické vítězství pro fanoušky a lidi na Slovensku.“

Rusové: Musíme se s tím vyrovnat a vyvodit závěry

To nálada Rusů byla pochopitelně ponurejší. Kouč Oleg Znarok duel zhodnotil krátce: „Prohráli jsme, musíme se s tím vyrovnat. Všechny chyby, které jsem udělal, napravím. Nebudu vinit tým ani konkrétní hráče, protože je to můj tým.“

Olympijští sportovci z Ruska musí každopádně v pátek zabrat proti Slovinsku, které na úvod turnaje také překvapilo a zdolalo Američany 3:2 v prodloužení.

„Hráli jsme špatně, ale jsem si jistý, že se zlepšíme. Musíme si z neúspěchu vyvodit správné závěry. Slovákům zachytal brankář, v první třetině měli čtyři střely a dali dva góly. Potom se uvolnili a byli lepší,“ popisoval zklamaný forvard Ilja Kovalčuk.