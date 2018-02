„Dával dvojitá salta a dařilo se mu to, ale s tím by v závodě byl do počtu. Takže jsem rád, že to trojité zkusil, jenže se nepovedlo,“ popisoval trenér Martin Černík. Horák při nepovedeném dopadu dokonce zničil prkno a prý sotva chodí. „S velkou pravděpodobností ho na start nepustíme, protože na soutěž na takovéto úrovni musí být připravený na sto procent. A on není,“ řekl Černík.

Vedoucí lékař české výpravy Jiří Neumann uvedl, že jezdec přezdívaný Horis nebyl v bezvědomí. „Vyšetřili jsme ho, prošel poliklinikou, udělali jsme rentgeny a zlomeného nic nemá. Je ale silně pohmožděný v oblasti třísel, pánve a boku a teď odpočívá. Až další den ráno vstane, bude rozlámaný víc, protože se to rozleží. Do závodu s největší pravděpodobností nepůjde,“ míní Neumann.

Freestylista Horák, který minulý týden vypadl v kvalifikaci slopestylu, je již třetím českým zraněným snowboardistou na hrách v Koreji. Snowboardcrossařky Vendula Hopjáková a Kateřina Louthanová si pochroumaly kotníky. Jen s monoklem vyvázla po pádu v tréninku Big Airu Kateřina Vojáčková a pak vypadla v kvalifikaci.