Pokud jste při bronzových oslavách Samkové zaregistrovali dvě dámy o berlích, byly to opravdu její kolegyně. Kromě Hopjakové rovněž Kateřina Louthanová, která si už v úterý v tréninku přetrhala vazy v kotníku a olympiáda pro ni skončila ještě dříve, než pořádně začala.



Viník je shodný: trať ve Phoenix Snow Parku. Těžká, ba až výhrůžná.

„Tohle je šílené monstrum, jaké jsem nikdy neviděla. A snad už ani nikdy neuvidím,“ vyprávěla 21letá Hopjaková. „Bylo to pro mě opravdu náročné. Já jsem tady šíleně brečela. Měla jsem strach, na takové tratě nejsem vůbec zvyklá.“

Její první pokus v sobotní kvalifikaci snowboardcrossařek dopadl neslavně: po obávaném skoku do třímetrové prohlubně vůbec nevyjela nahoru na trať.

„První start pro mě byl složitý, psychicky to bylo hodně náročné. Já byla strašně ráda, že mě trenéři do kvalifikace vůbec postavili. Vím, že spousta holek nenastoupila – já dostala šanci ukázat, že sem patřím. Doufám, že na příští olympiádě budu líp připravená. Hlavně hlavou.“

Napodruhé vyjela – ale nedojela. Špatně sešlápla před jednou z klopených zatáček, což skončilo nehezkým pádem. A bolestivým křikem.

„Byl to docela šok,“ přiznala. „Kvůli tomu jsem začala řvát, navíc to i bolelo. Cítila jsem, že je něco špatně, ale nevěděla jsem, co.“

Naštěstí to bezprostředně poté vypadalo na pohmožděný kotník, snad nic vážného. Ale doma se strachovali, ne že ne: „Měla jsem asi milion nepřijatých hovorů a zpráv. Mamka samozřejmě brečela; ani nevím, jestli kvůli tomu, že jsem spadla, nebo byla tak dojatá. Měli u nás party s kamarády. Fandí mi, podporují mě.“

Celou olympijskou trať tím pádem až do konce nedojela ani jednou. A tím spíš oceňuje, co na ní zvládla reprezentační kolegyně Samková.

„Evka je vždycky v klidu. A pokud je nervózní, tak si to aspoň nepřipouští,“ usmála se Hopjaková. „V Soči měla čistou hlavu a jezdila skvěle. Tentokrát to bylo přesně obráceně: měla spoustu starostí mimo, do toho ohromný tlak. Přivést medaili za takových podmínek je opravdu extrémně těžké. Klobouk dolů před ní.“

Což v rámci rozverných oslav šlo doplnit: Klobouk dolů – a berle nahoru!