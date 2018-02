Odvážné dívky na „prknech“ se očividně šetřily. Při zkusmých jízdách nepředváděly svoje skokanské maximum, neboť by to bylo o zdraví. I do přihlížejících se vichr chvílemi opřel opravdu silně - a co teprve do těch, jejichž povoláním je létat metry vzduchem...

3. DEN ZOH Hlavní události

V Bokwangu měla neděle patřit mužskému finále slopestylu a následně ženské kvalifikaci. Uskutečnilo se jen to první.

„A vítr byl dost děsný,“ uznal americký šampion Redmond Gerard. „Na poslední chvíli jsem musel změnit taktiku: předvést něco jednoduššího, ale zároveň bezpečnějšího,“ dodal stříbrný Kanaďan Max Parrot; podle něj byl nebezpečný hlavně silný fučák do zad, který skoky výrazně prodlužoval.

Trať ve Phoenix Snow Parku je hodně náročná sama o sobě. I snowboardisté s ní měli co dělat, v nedělních podmínkách tím spíš. O čemž promluvil třeba i držitel bronzu Mark McMorris, který doplnil kanadskou medailovou sbírku.

„Každý z nás měl problémy. Skoky jsme ve vzduchu kvůli větru jen těžko vyhodnocovali,“ líčil. „Hlavně že se nikomu nic vážného nestalo.“

Aby mohlo totéž platit i u ženských kolegyň, absolvovaly Pančochová a další olympioničky jen nesoutěžní jízdy, které mohly využít k dalšímu seznámení se s tratí. V pondělí od 2.00 SEČ pak pojede každá ze zúčastněných dvě finálové jízdy.

A mohou jen doufat, že se mrazivý korejský vítr umoudří.