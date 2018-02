Poslední přípravný zápas před turnajem má odkrýt české nedostatky, které je ještě nutné před čtvrtečním startem vypilovat.

„Máme nějaké varianty, co si chceme zkusit. Budeme mít ty pětky poprvé pohromadě. Bude to ale také o tom, jak k tomu přistoupí Finové. Může to být klidně poloviční tempo, aby se nikdo nezranil. Ale zkusíme si třeba signály po vhazování,“ řekl před utkání asistent trenéra Jaroslav Špaček.



Kvůli nachlazení a teplotě přišel o přípravný zápas Michal Vondrka a ve třetí formaci ho tak nahradil Dominik Kubalík.