„Chtěli jsme, aby oba byli v zápřahu a neměli dlouhou pauzu. Aby byli rozchytaní, kdyby v průběhu turnaje došlo k výměně brankářů,“ vysvětloval kouč Josef Jandač po prohře nad Finskem 0:2.



A tak Furch vstoupil v čase 29:57 a za stavu 0:0 na led, aby o chvíli později prožil děsivých 32 sekund. Po 80 vteřinách na něj šla první rána, kterou vyrazil, jenže na dorážku už nestačil. A za chvíli přibyl i druhý gól.

Český gólman Dominik Furch

„Je vždycky nepříjemné naskočit do rozjetého vlaku, kdy je hra v plném tempu a člověk naopak musí začít od nuly,“ vyprávěl Furch. „Bohužel to pro mě byl ten nejhorší začátek, jaký mohl být. Z první šance hned gól.“

Bývá to obvyklý taktický tah soupeře. Jakmile vidí, že na led vstupuje nerozchytaný brankář, chce ho zasypat i lehkou salvou střel. „Finové to zkusili a padlo jim to tam. Bohužel,“ věděl Furch.

Hned k němu přijeli spoluhráči, povzbuzovali ho. On sám si vzpomněl na nedávný zápas proti Finsku z pražské O2 Areny, kde Češi také za stavu 0:2 otočili skóre. Snažil se motivovat.

„Ale ve třetí třetině jsme měli hodně vyloučených, tak už to nešlo. Ale mně paradoxně oslabení pomohla. Dostal jsem se do tempa, měl jsem tam nějaké zákroky,“ říkal Furch. „Aspoň jsme oslabení potrénovali, ale příště jich musíme mít méně, aby se dalo se zápasem něco udělat.“

Pavel Francouz v reprezentačním dresu.

Teď na hotelu se mu dostane podpory i od parťáka Francouze. Ten naopak udržel nulu, Furcha však omlouval a litoval: „Vždycky je těžké jít do brány studený během rozjetého zápasu. Někdy se to takhle seběhne. S Dominem si o tom určitě pokecáme. Těžkou hlavu z toho mít nemusí, pořád je to jen příprava. To hlavní teprve přijde.“

Kdo z nich ve čtvrtek do utkání proti Koreji vstoupí jako česká jednička olympijského turnaje? Kouč Jandač už to ví, gólmanům se to však teprve chystá říct. „Nespekuluju o tom, čekáme, až nám to trenér oznámí. Určitě bych ale chtěl chytat, je to moje práce,“ řekl Francouz.