První místo ve skupině, mohlo to být vůbec lepší?

Hlavně jsme spokojeni, že máme tři dny volna. Program byl hodně náročný, všechny tři zápasy byly obtížné. Je těžké hrát takhle za sebou, tím spíš, když jsou všechny týmy vyrovnané. Pokud vás tady někdo na jednu třetinu zamkne, rozdýcháváte to celý zápas. Jsme hodně rádi, že jdeme dál z prvního místa.

Jak moc bylo těžké dobývání švýcarské obrany?

Hráli dobře. Sice jsme měli ve druhé třetině víc ze hry, ale nepramenily z toho žádné šance, protože oni dobře bránili box před brankou. Nám se vůbec nedařilo tam dostat puky na odskok a na dorážky. Hlavně, že to tam pak spadlo ve třetí třetině. Pak už jsme to dohráli v klidu.

Jaké byly pokyny ve druhé přestávce?

Věděli jsme, že pokud se k nim dostaneme do pásma, hrají hodně před brankou a těžko se tam dostává. Dlouho se nám nedařilo plnit to, o čem jsme mluvili. Ale aspoň jsme je tam uvařili a měli v koncovce víc sil.

Měli jste hodně oslabení, jak bylo těžké je přečkat?

Hlavně ty v první třetině. Hráli jsme jich tam hodně a těžko jsme se z toho dostávali. Pak mě i překvapilo, že jsme měli víc sil ve druhé třetině, po tom, co jsme museli ubránit. V každém zápase máme hodně vyloučených, na tomhle musíme zapracovat, protože v další fázi by se nám to mohlo vymstít.

Ve čtvrtfinále narazíte na USA, či Slovensko. Co vy na to?

Je to tak nějak jedno. Sledujeme spíš ostatní sporty, co bude, to bude. Jestli chceme uspět, nesmíme se dívat doleva ani doprava, ale hrnout všechno před sebou a porazit kohokoliv. Takže porazíme buď Ameriku, nebo Slovensko. (směje se).

Sebevědomí vám nechybí, že?

Jsme sebevědomí. To musíme být, máme tady dobrý tým, skvělou partu. Všechny tři zápasy jsme zlomili dravostí, soudržností a bojovností. To by mohl být plus do vyřazovacích bojů.

Slíbili vám trenéři za první místo nějaké volno, abyste se mohli navštívit třeba nějaké jiné sporty?

My to trenérům nařídíme, aby nám to volno dali. (směje se)

Protože si ho zasloužíte?

Přesně tak.