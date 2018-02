Česko - Švýcarsko 4:1 Podrobnosti o postupové výhře

Panuje po utkání spokojenost?

Škoda akorát druhé půlky první třetiny, kde jsme udělali fauly. Jinak jsme hráli dobře dozadu, měli jsme hodně šancí, gólman chytal dobře. Jsme rádi, že jsme postoupili přímo do čtvrtfinále. To byl náš první cíl, se kterým jsme na olympiádu jeli.

Den volna na přípravu se hodí?

Můžeme se trošku uklidnit, nemusíme se hned připravovat na další zápas. Pošetříme síly, snad budeme dobře nasazení, v uvozovkách bychom mohli jít proti slabšímu soupeři. Pokusíme se vyhrát a postoupit dál.

Na turnaji zatím máte velkou střeleckou formu. Je to pro vás překvapující?

Jsem rád. Naše lajna tu má jiné úkoly než první tři. Snažíme se bránit první útočné formace soupeře, a když můžeme přidat něco navíc, je to jenom dobře. Mám štěstí, že mi trenéři důvěřují a dávají mě na přesilovky. Martin mi to tam krásně dal, snažil jsem se střílet nahoru a povedlo se to. Hlavně aby to pokračovalo dál a nezaseklo se to. Na druhou stranu je úplně jedno, kdo góly dává. Jsme tu jako tým.

Oficiálně nastupujete až ve čtvrté řadě. Dostáváte hodně prostoru a daří se vám. Čím to je?

Všechno máme založené na dobrém bruslení, snažíme se tím vytvářet tlak. Dokážeme si vyhovět a dostáváme se do hodně šancí.

Známkování Ohodnoťte výkon hokejistů jako ve škole

Byli jste ve třetím dějství víc přímočaří?

Asi jo. Švýcaři ale také dobře bruslili.

Ve čtvrtfinále budete hrát s jedním z dvojice USA, Slovensko. Jak se vám to líbí?

Viděli jsme, jak turnaj probíhá, kolik překvapení už přinesl. Žádný soupeř tu není jednoduchý. Budeme se snažit soustředit na sebe. Budeme mít za cíl vyhrát a postoupit dál. Je jedno proti komu. Neodehráli jsme tu žádný lehký zápas. Možná bylo dobře, že jsme to s Koreou měli těžké, protože nám to pomohlo připravit se na Kanadu, abychom se neukolébali.