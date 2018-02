Jak jste utkání viděl?

Jsme zklamaní, nevyšlo to. Všichni jsme strašně moc chtěli jít do finále. Vůbec jsme neodehráli špatný zápas, byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem. Rusáky jsme i přehrávali, což se často nestává. Bez gólu se ale nedá vyhrát. Šancí jsme si vytvořili dost. Něco tam mělo spadnout. Rozhodla druhá třetina, ve které jsme dostali dva rychlé góly, a bylo po zápase. Přesto jsme to nezabalili. Snažili jsme se dát kontaktní gól, ale...

Sám jste často střílel, ale Rusové dobře bránili.

Vždycky jsem periferně viděl, že tam někdo přede mnou stojí, tak jsem se snažil se posunout. Kolikrát jsme jim zavařili, házeli jsme si to křížem. I tak jsme měli dost střel. Při přesilovce jsme měli šance, tam se to lámalo. Kdybychom dali kontaktní gól, asi by to vypadalo jinak. Je to velká škoda, když takhle přehráváme Rusáky, jsme jim vyrovnaným soupeřem a prohrajeme.

Klíčem byly nevyužité přesilovky?

Dvě minuty je meleme a nespadlo to tam. Šance tam byly. Lámalo se to. Ve třetí třetině jsme je taky mačkali a nic tam nespadlo.

Jak jste se připravovali na rychlost ruských útočníků?

Říkali jsme si, že ta druhá vlna je nebezpečná, že to vždycky hází nahoru. Zabrzdí a počkají si. Bylo to těžké, chtěli jsme dobře bránit střední pásmo. Nějaké brejky sice měli, ale nebylo jich moc. Říkali jsme si, že hlavně nechceme dostat rychlý gól, protože Rusáci jsou pak na koni. Myslím, že jsme byli dobře připravení. Chybělo trošku štěstí, abychom se k nám něco odrazilo a spadlo to tam.

Český tým zažil už třetí semifinále v řadě bez gólu. Neskóroval ani ve dvou duelech o bronz po sobě. Náhoda, prokletí, či to něco ukazuje?

To vůbec netuším, neznal jsem tuhle bilanci. Ale zápasy, jak se blíží finále, jsou strašně těsný. Rozhoduje jeden gól a dneska ho dali Rusáci. V sobotu to musíme zlomit, necháme tam všechno. Půjdeme do brány, budeme střílet a snad nám štěstí půjde víc naproti než dnes. Musíme ten bronz urvat za každou cenu, každý z nás sem přijel pro placku. Máme super tým, skvělou partu, trenéry... Všichni to strašně moc chceme.