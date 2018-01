Sportovci z KLDR na hrách? Rozhodne „poker“ v proslaveném Panmundžonu

Právě v demilitarizované zóně v Panmundžonu by se však 9. ledna mohly sejít delegace obou zemí rozděleného poloostrova, pokud KLDR přistoupí na úterní jihokorejský návrh, přednesený Čo Mjong-kjonem, ministrem pro sjednocení.

Téma je nasnadě: účast Severní Koreje na hrách v Pchjongčchangu.

Při novoročním projevu severokorejský vládce Kim Čong-un uvedl, že jeho země je připravena učinit kroky ke startu na hrách. Což však „v překladu“ znamená: Ano, za určitých podmínek start zvážíme.

Vysokou kartou v této partii je společné jihokorejsko-americké vojenské cvičení, jehož se každoročně v únoru účastní 300 tisíc jihokorejských a 17 tisíc amerických vojáků. Kim označil toto cvičení za zkoušku případného útoku na KLDR - a požaduje jeho zrušení.

To bude ta podmínka.

Jižní Korea naznačuje, že je možné cvičení odložit. Americký ministr obrany James Mattis je proti. Přesto i ve Washingtonu sílí hlasy po zvážení této možnosti. Robert Manning, vedoucí pracovník Atlantické rady, podotkl: „Pokud by byl termín cvičení posunut, Kim Čong-un by měl méně důvodů k provokacím během her. Šlo by o naše gesto dobré vůle.“

Naopak Bruce Bennett ze společnosti RAND, zpracovávající analýzy pro americkou armádu, varuje: „Odložení cvičení by otevřelo okno zranitelnosti.“ Zvlášť v době, kdy Kim i ve svém posledním projevu varoval, že KLDR se stala plnohodnotnou nukleární mocností.

Nyní se čeká na vyjádření Kim Čong-una, zda jeho země 9. ledna k jednacímu stolu usedne.

Paradoxně celá tato akce „dostaňme sportovce KLDR na hry“, je vlastně o jediné krasobruslařské dvojici, nikdo další se z KLDR nekvalifikoval.

Thomas Bach, šéf Mezinárodního olympijského výboru, věří, že start KLDR by přispěl k většímu pocitu bezpečnosti účastníků her. Proto je i MOV ochoten přihazovat v olympijském pokeru v demilitarizované zóně a vábí na přidělení divokých karet dalším sportovcům KLDR.