„Děláme maximum pro to, abychom ukázali české sportovce a pokud možno živě. Diváci sice mají nedůvěru, ale když to nejde, má to většinou racionální důvod. Nějaké omezení, které kvůli sublicenci teď máme,“ říká Robert Záruba, komentátor a šéf olympijského vysílání České televize.

Takže jak zní důvody?

Práva! My sami je nikdy nekupovali, protože bychom neměli šanci a nikdo by s námi nejednal. Dělala to EBU jako sdružení veřejnoprávních a některých soukromých televizí a ta teď prohrála soutěž o televizní práva na příští tři olympiády. Koupila je americká Discovery, která vlastní Eurosport. Zároveň má ale povinnost, že musí zajistit vysílání na volně dostupném kanálu, což byla naše šance. Základ byl, že jsme mohli vysílat 100 hodin z celých her, ale vedení ČT vyjednalo zvýšení na 190 hodin a možnost jedné reprízy, která ale nesmí projít zásadní střihovou úpravou. Další omezení jsou, že nesmíme vysílat na dvou programech a na internetu může jít jenom to, co jde na obrazovce.

...jako miminko v kočárku V nedělním zápase českých hokejistů proti Švýcarsku komentátor Robert Záruba u gólu Romana Červenky vyřkl, že „bezpečně dovezl puk do branky jako miminko v kočárku“. Jak ho to napadlo? "Tím, jak opatrně s tím pukem jel, takový tatínek Červenka. Říkal jsem si, jakou tady má smůlu. Dal tyčku, často střílí, v útoku je hodně kreativní, tak prostě puk opatrně dovezl za čáru."

Teď konkrétně - když chcete ukazovat české sportovce živě, proč tedy live nešla zlatá jízda Ledecké?

Kdybychom věděli, že tréninkové časy byly tak vynikající - což ale z logických důvodů trenéři tajili - tak bychom o tom přemýšleli. Kdybychom měli jenom trošku indicií, že může udělat takový šok, dali bychom to živě a do hokeje s Kanadou nekompromisně vstoupili. My jsme čekali, že Ester Ledeckou odehrajeme o přestávce, což jsme nakonec s mírným zpožděním udělali.

Překvapila vás tedy?

Přesně tak. Jsou televize, které závod ukončily po 25. závodnici a to mají mnohem větší znalosti o formě závodnic, jako třeba NBC. Ale je to samozřejmě nešťastné, já už během hokeje dostal do sluchátek zprávu, co se stalo, takže jsem lidem říkal, že o přestávce bude velké překvapení. Pak jsme vysílali mimořádné reprízy jejího závodu, udělali sestřih. Dostáváme se na hranu těch povolených hodin, ale v tomto případě to rádi obětujeme. Nicméně musíme dávat pozor, abychom poslední den mohli vysílat závod na 50 kilometrů nebo hokejové finále.

Velmi vulgárně se ale do ČT opřel bratr Ledecké.

Promiňte, ale nerad bych debatu o fantastickém úspěchu Ester Ledecké snížil na tuto úroveň.

Co se dá říct ke komentování její jízdy? Expertka Lucie Hrstková mluvila pořád o chybách a najednou z toho bylo zlato.

Ale stejný komentář měli Švýcaři, Rakušani, byl i na německém Eurosportu. Co se dá vytknout, že měli víc sledovat mezičasy, které ukazovaly, že je to dobré. Ale nebylo to tak tragické, jak jsem si někde přečetl. Oni (společně s Petrem Vichnarem) objektivně popisovali, co viděli. Na konci byli překvapení stejně jako všichni. Dá se komentovat lépe, hůř, ale toto je nejpřekvapivější olympijská vítězka v naší historii. Před chvíli jsem dostal e-mail, že to bylo naopak decentně udělané, ne jako řvaní při hokeji. A v cíli byla obrovská emoce překvapení a zase nějaké vyvádění se k nám nehodí.

Diváci si rovněž stěžují, že v neděli museli místo začátku hokeje sledovat mužskou štafetu, kde Češi skončili až desátí. Proč?

Kdybychom nedovysílali její konec, museli bychom to podle smlouvy v repríze ustřihnout stejně. Takže jsme potřebovali udělat tečku. Vím, že to není optimální, že hokej zajímal v tu chvíli víc lidí, nemůžu ale rezignovat na diváky, kteří čekali na konec medailového závodu. Na hokej jsme přišli zhruba v osmé minutě a jeho reprízu pak dali celou. Bohužel se ten závod zdržel, mysleli jsme, že konec a start hokeje budou těsnější. A je rovněž těžké to utnout, když to dobíhá.

Musíte teď tyto věci divákům hodně vysvětlovat?

Bylo jasné, že mnohé lidi naše vysvětlovací kampaň mine a budou nepříjemně překvapení, že nemáme nabídku jako dřív. Ale taková jsou teď pravidla. Z letních her to bude ještě horší - tam je počet hodin sice vyšší, ale událostí je třikrát víc. Zachytil jsem srovnávací analýzu, že Slovenská televize si domluvila dokonce 250 hodin. Jenže oni do toho započítávají i reprízy, takže to bychom byli my na 380 hodinách. Opravdu to není tak, že se nám nechce, že jsme něco zanedbali. Teď jsme třeba přidali hokejové zápasy, takže dvakrát po sobě budu komentovat tři utkání za den, což je hodně.

Patří ale vlastně olympiáda, fotbalová Liga mistrů na veřejnoprávní televizi?

Baví mě diskuse, že to na ni nepatří, přitom všechny veřejnoprávní televize o to usilují. Že na to nedosáhnou finančně, je jiná věc. Fotbalová Liga mistrů je možná nejpovedenější projekt, má přesah do celého světa. Ale spirála peněz za televizní práva se roztočila hodně divoce a je otázka návratnosti investic na malých trzích, jako je náš. To už však není naše starost. Olympiáda bezpochyby patří na veřejnoprávní televizi. Vysíláme ji od roku 1956 a dokonce spojení olympiády s veřejnoprávními BBC, ARD, RAI je skoro esence toho, jak se olympiáda prezentuje.

Zpět do Koreje. Za to, že Češi budou hrát středeční čtvrtfinále od 4.10, může americká televize NBC?

Bezpochyby. Oni budou vysílat ve 22 hodin východního času, což je pro ně výborné. Však je i tady krasobruslení dopoledne, což je udělané kvůli americkému divákovi. Kolik dává NBC za práva, je z jiného vesmíru. V každé mixzóně má pozici číslo 1, má nejlepší komentátorskou pozici, má studia, kde chce. Když někdo platí takové peníze, tak chce chod událostí i ovlivňovat. Američani jsou hodně tvrdí vyjednávači. Sice to tady není tak dramatické jako na hokejovém MS, kde mají televize větší šanci ovlivnit začátek zápasu. Ale zase mi přijde logické, že televize, která za olympiádu platí třeba desetkrát víc než my, si může říct čas.

Mnozí lidé si v Česku ten čas pochvalují. Na hokej se podívají před prací.

Taky mám tyto reakce. Ale čísla hovoří jasně. Česko-Švýcarsko (v neděli od 8.40) sledovalo 1,2 milionu diváků a duel s Kanadou (od 4.10) 580 tisíc. A to byla ještě sobota ráno, kdy se dá vstát a pak se může člověk dospat.