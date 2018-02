Běloruská finišmanka Darja Domračevová se stala nejúspěšnější biatlonistkou olympijské historie, která jako první získala čtyři zlaté medaile. Němka Laura Dahlmeierová, jež útočila na třetí zlato z jediných her, doběhla po chybách svých kolegyň až na osmém místě.

Česká čtveřice hodně doplatila na rozmary počasí. Jislová musela jet dvě trestná kola, Davidová rovněž. Finišmanka Vítková tak přebírala štafetu až na patnáctém místě.

„Foukalo, vepředu se pořadí často měnilo, a tak jsem doufala, že bych se mohla ještě víc posunout dopředu. Ale v posledním kole se už moc nechybovalo,“ řekla Veronika Vítková v České televizi. „Ležka se mi povedla, stojku jsem střílela na riziko a udělala jsem dvě chyby.“

Už Puskarčíková na prvním úseku třikrát minula, ale rychlým během se dokázala držet ve skupince pronásledovatelů a předávala jako šestá.

Jislová pozici nejdříve ještě vylepšila, ale při střelbě ve stoje pětkrát chybovala musela na dvě trestná kola. „Hodně foukalo, a tak jsem musela čekat a strašně jsem vytuhla,“ přiznala Jislová. Dva běžecké okruhy držela krok se silnými soupeřkami, a pak při čekání na dobré podmínky rychle promrzla. “Začala jsme se celá klepat, bylo těžké tělo dokopat k tomu, abych mohla pokračovat.“

Podobný byl průběh jízdy Davidové. První střelba excelentní, druhá za pět chyb a dva okruhy. „Nevím, kde byla chyba. Mně nefoukala,“ přiznala v televizním rozhovoru. „Podložky na střeleckém stavu byly zasněžené a já jsem se asi jsem špatně postavila.“

Finišmanka Vítková tak přebírala s téměř dvouminutovou ztrátou.

Jak se vše odehrávalo

Třináctky pro Puskarčíkovou. Na první úsek biatlonistky vyjely v husté chumelenici, ale zpočátku moc nefoukalo. První střelba startovní pole nijak neroztrhala. Puskarčíková jednou dobíjela a ze střelnice ji vyprovazely třináctky: na 13. místě ztrácela 13,1 sekundy. Ve stoje česká závodnice dvakrát dobíjela; polepšila si sice na sedmé místo, ale časová ztráta už byla 35 vteřin.

Německý kolaps. Stojkou začalo německé trápení. Preussová musela na trestný okruh a ze střelnice odjížděla propadla na 15. místě. Největší favoritky byly čtvrté od konce! Hermannová dřela na nápravě, na střelbu číslo čtyři přijela jako sedmá, ale zkolabovala podobně jako Preussová. Na stavu byla dvě a čtvrt minuty, musela na trestné kolo a klesla na 15. místo. A do třetice: za nepovedenou střelbu vleže musela na trestné kolo i Hildebrandová.

Slovenky v čele. Paulína Fialková v úterý kolapsem na střelnici odpálila naděje smíšené štafety, ale tentokrát rozjela závod výborně. S jediným dobíjením dojela první úsek na třetím místě, předala Kuzminové, která po ležce šla do vedení. Položka číslo čtyři však trojnásobnou olympijskou vítězku potrápila. Několikrát odložená střela, čtyři chyby a propad na osmé místo.

Zakletý první stav. To, co se stalo Kuzminové, potkalo i další tři biatlonistky. Na střelnici přijely jako první, zabraly stav číslo jedna, a na něm se trápily. Už před Kuzminovou to zažila Italka Wiererová. Z prvního místza přes dvě trestná kola na třinácté. Pak Finka Laukkanenová při střelbě číslo 5: nejpomalejší ze všech, propad na páté místo. A šestá položka: Italka Gontierová jde z jedničky na trestný okruh.

První, třináctá, první. Pořadí se stále mění. Kdo jednou zazáří, příště ztratí. A naopak. Wiererová, která v ležce klesla z prvního místa na třinácté, přijela na stojku ve chvíli, kdy se uklidnil vítr. Soupeřky dobíjely, či odjížděly na trestné kolo. Wiererová odstřílela čistě ze 24,4 sekundy a šla zpět do čela závodu.

Nečekané: 1. Bělorusko, 2. Polsko, 3. Slovensko. Věčné zvraty vedly k neobvyklým skladbám na čele. Po šesté střelbě vedlo Bělorusko před Polskem a Slovenskem. Favorité ztráceli.

Drama Domračevové. Běloruská finišmanka Darja Domračevová ustála na poslední střelbě kritický okamžik, se třemi chybami měla před sebou ještě dva terče. Chyba by ji poslala na trestný okruh, ale těžkou zkoušku zvládla. Vzápětí si dojela pro čtvrté zlato své kariéry. Stala se nejúspěšnější biatlonistkou olympijské historie.