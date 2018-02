Štafetu mužů na 4x7,5 km vyhrál jediný tým, který absolvoval celý závod bez trestného kola. A tím byli překvapivě Švédové. Ke zlatu je dovezl finišman Lindström, který ustál souboj nervů na poslední položce. Přijel na ni společně s Norem Svendsenem, ale odjel o 40 sekund dřív.

Do vývoje závodu výrazně promluvili i Češi. Moravec krátce na prvním úseku a Šlesingr výrazně na druhém pobývali na vedoucí příčce. „Podmínky byly v tu chvíli výborné, ale na soupeře asi dopadl tlak olympijského závodu. Já jsem nebyl v top špičce, a tak jsem mohl být klidnější,“ glosoval své vítězství na druhém úseku Šlesingr v rozhovoru pro Českou televizi.

V polovině závodu česká štafeta vedla o 16 sekund, Soukup i finišman Krčmář ztratili naději na lepší výsledek pobytem na trestných okruzích.

Dobrý rozjezd byl součástí strategie českých trenérů. Spoléhali však především na Moravce. „Vsadili jsme na jistotu,“ vysvětloval trenér Ondřej Rybář. “Střelecky je jistý. Doufám, že nás dostane na dobrou pozici. A pak děj se vůle boží...“

Plán vyšel jen z poloviny. První střelbu zvládl Moravec bez chyby a na druhou přijel na čele, jenže k dalšímu pokračování v závodě potřeboval třikrát dobíjet. „Bylo to strašné. Sypu si popel na hlavu,“ řekl.

Nevyhovoval mu první stav, který mu při příjezdu na střelnice přenechal Němec Lesser. „Udělal to dobře, nechtěl střílet pod takovým tlakem, a tak mi přenechal jedničku. Kdybych ho pustil na první místo, tak bych ztratil všechno, co jsem pracné najížděl. To by byla chyba.“

Soukup: Končím. Chci vidět, jak vyrůstají mé děti Takhle si konec kariéry nepředstavoval. Soukup převzal českou štafetu na prvním místě, ale musel po stojce na trestné kolo a odevzdával ji šestý. V 35 letech se tak kariéra Soukupa uzavírá.

Předával na sedmém místě, ale Šlesingr zajel fantasticky. Vestoje byl nejrychlejší a ani jednou nechyboval, a protože soupeři kolabovali, Čech odjížděl jako první.

„Moc jsem si to neužíval, poslední kolo jsem jel na krev,“ přiznal v televizním rozhovoru. Ze střelnice odjel se sedmisekundovým náskokem, který vzápětí o dalších devět sekund navýšil!

Soukup, který v Pchjongčchangu dosud nezávodil, měl těžký úkol. Soupeři proti němu nasadili na třetí úsek svá největší esa. Do první střelby udržel vedení, po jednom dobíjení klesl na druhé místo, ale ztrácel i v běhu. A pak ve druhé střelbě čtyřikrát minul a šel na trestné kolo. Druhá střelba potom zradila i Krčmáře, který z trestného okruhu dojel pro sedmé místo.

Jak se vše odehrávalo

Esa na třetím úseku. Vítězové individuálních závodů z Pchjongčchangu se sešli všichni na třetím úseku: Francouz Fourcade (stíhací a hromadný závod), Nor Johannes Bö (vytrvalostní závod) a Němec Peiffer (sprint). K nim připočtěme i nejlepšího ze Švédů Samuelssona (stříbro ze stíhačky) a víme, kdy se mělo podle plánů rozhodovat. Tenhle plán nevyšel.

Fak si vzal volno. Jeden medailista ZOH 2018 na startu chyběl. Slovinec Fak, stříbrný z vytrvalostního závodu, se do už štafety pro únavu z předchozích startů nezapojil.

Štafety v sezoně 2017-18 Hochfilzen: 1. Norsko, 2. Německo, 3. Francie, 18. Česko (Šlesingr, Moravec, Václavík, Krčmář)

Oberhof: 1. Švédsko, 2. Itálie, 3. Norsko, Česko nedokončilo (Krupčík, Hošek, Moravec, Krčmář)

Ruhpolding: 1. Norsko, 2. Francie, 3. Rusko, 8. Česko (Hošek, Krčmář, Šlesingr, Moravec) Pořadí SP: 1. Norsko 168, 2. Francie 142, 3. Švédsko 141, 4. Německo 135, 5. Itálie 130, 6. Rusko 125, 7. Švýcarsko 100, 8. Bulharsko 96, 9. Rakousko 94, 10. Ukrajina 94, 11. Slovinsko 87, 12. Česko 84.

Rychlostřelec Kazár. V první čtvrtině závodu se v popředí drželo Slovensko. Zásluhu na tom měla rychlá střelba Mateje Kazára, který byl v obou položkách nejrychlejší. Ležka za 23,0, stojka 25,1. Na první předávce byli Slováci druzí, ale do cíle nedojeli. Bartko byl už na třetím úseku dostižen o kolo, čímž pro tým závod skončil - Otčenáš už do závodu vůbec nezasáhl. Později byli zastaveni i Bulhaři a Kazaši.

Rychlý pád Francie. Martin Fourcade má z těchto her už tři zlaté medaile a chtěl zaútočit na čtvrtou. Než se však dostal na trať, měl prakticky po nadějích. Na prvním úseku šel Simon Desthieux po stojce na dvě trestná kola, a když v polovině závodu nastupoval Fourcade, ztrácela už Francie 1:43,5 minuty. Slavný biatlonista zariskoval, ale nevyšlo to, a také on skončil na trestném kolečku.

Německé rozpaky. Takhle zamračený medailista se jen tak nevidí. Ve tváři Schemppa se zračil průběh štafety z německého úhlu. Rychlý Lesser předával po úvodním úseku jako první, Doll dva okruhy vedl, ale na závěr nechal dva nesestřelené terče. Čistý Peiffer vybojoval třetí příčku a hratelnou ztrátu 13 vteřin na prvního. Jenže Schemppovi se nepovedla ani jedna střelba. Vleže byl na stavu minutu a 23 vteřin, soupeři mu ujeli. Na stojce musel na trestné kolo. Přes všechny komplikace udržel bronzovou pozici, ale šťastný rozhodně nebyl.

Drama na závěr. Severský finiš se neodehrál na cílové pásce, ale při závěrečné střelbě. Švéd Lindström a Nor Svendsen jeli pět kilometrů společně až po závěrečnou položku. Lindström ji zvládl s jedním dobíjením, zatímco Svendsen musel na trestné kolo a zlaté naděje Norů zhasly.