„U ženské i chlapské štafety jsou cíle stejné, tam je to do osmi, a co bude víc, bude bonus. Nemyslím si ale, že bychom neměli bojovat o příčky výš, budeme se snažit co nejlíp,“ řekl šéftrenér Ondřej Rybář novinářům před závěrečnými vystoupeními svých svěřenců. Muži mají štafetový závod v Alpensia Olympic Parku v pátek.

ON-LINE Štafetu biatlonistek budeme sledovat minutu po minutě.

Češky jely v této zimě ve Světovém poháru štafetu třikrát a vždy ve stejném složení. „A žádná z holek tam výrazně nezaváhala,“ připomněl Rybář šestá místa biatlonistek z Hochfilzenu a Ruhpoldingu. Jen v mlze v Oberhofu dojely deváté.

Finišmanka Vítková už trénovala se slepenou pažbou, která se jí rozletěla na kusy po pádu při předávce v úterní smíšené štafetě. „Večer jsme přišli ze závodů, hned se slepila první část, nad ránem jsme dolepili další kusy a před tréninkem jsme to sundali a připravili. Proces trval osm hodin,“ řekl Rybář.

„Není žádný problém. Slepené je to kvalitně a vůbec si nemusela štelovat zbraň, ani nemusela cvakat. Ani dioptr nedostal žádný úder, jak spadla,“ dodal šéftrenér.

Favoritkami jsou Němky s Laurou Dahlmeierovou, která chce zaútočit už na třetí korejské zlato. Němky vyhrály sedm z osmi posledních štafet SP. Dalšími adeptkami na stupně vítězů jsou Francouzky, Italky, Švédky či Norky.