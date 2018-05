Není divu. Minulou středu slavili Slováci jako první tým v olympijském turnaji výhru, když senzačně skolili Rusko 3:2. V pondělí se naopak stali prvními, kdo se po jasné prohře 1:5 pakoval z her domů. Po středeční euforii je to třetí porážka v řadě včetně jedné se Slovinskem.

V první třetině proti USA ještě drželi remízu. Pak přišla vyloučení a vše se sesypalo.

„Místo toho, abychom se poučili, jsme zase dělali fauly. Zatím si neuvědomujeme, o co jsme vlastně přišli,“ řekl Haščák.

Brankář Ján Laco z pražské Sparty byl sice taky zdrcený, ale mluvil jinak a hledal pozitiva, která snad definitivně povedou ke vzkříšení slovenského hokeje.

„Olympiáda by mohla být odrazovým můstkem do budoucna. Trenéři nám dali hodně informací, výborně nás připravili, přinesli moderní prvky a my se musíme naučit hrát těžké zápasy. Věřím, že se národní tým dá zase do kupy a utvoří silné jádro, vždyť za rok je u nás šampionát.“

Hokej na Slovensku totiž prošel revolucí. Hráči, kteří přešli do stávkové „pohotovosti“ a odmítali reprezentovat, si vynutili změny ve vedení i u národního týmu. Od minulého léta je koučem Craig Ramsey, Kanaďan se zkušenostmi z NHL. Hokejisté si chválí progres, jenže...

Český hokej má bezesporu svých starostí dost, přesto našinec nechápe, co se za řekou Moravou občas děje. Nad všemi extraligovými kluby je postaven bratislavský Slovan, jenže rok co rok se utápí v dluzích, aby léto co léto díry nějak zalátal a pokračoval v KHL.

A ačkoliv sliboval, že do ruské ligy odchází s tím, že se stane zásobárnou slovenských hráčů pro reprezentaci – tak jak se to svého času a svým způsobem dařilo pražskému Lvu – není teď na olympiádě z klubu jediný Slovák. Spíš je Bratislava vítanou destinací pro Čechy.

Měsíc před olympiádou se zase rozjela aféra, kdy se vedení Banské Bystrice rozhodlo zatrhnout olympiádu svému kouči Vladimíru Országhovi, který je zároveň asistentem u reprezentace. Prý by chyběl při ligových zápasech. A vy se za hranicemi divíte, že nikdo nic nenamítal dřív. Spor uhasil až prezident svazu Martin Kohút, který kluby umluvil, aby během turnaje v Koreji přeložily plánovaná kola.

Kdo ví, třeba se i přes pondělní tvrdou prohru skutečně slovenský hokej odrazil směrem vzhůru a třeba tohle byla poslední žabomyší válka.

Ale co když zase ne?