„Hodně těsné rány mimo,“ litoval pak u dalekohledu trenér Zdeněk Vítek. „Ale na to se bohužel nehraje,“ usmála se biatlonistka.

Víkendová česká medailová pohádka v biatlonovém areálu Alpensia se pondělního pokračování nedočkala. Oba muži ve svém stíhacím závodě selhali. Michal Krčmář se propadl ze 2. místa na startu až na 30. v cíli a Ondřej Moravec skončil dokonce až jedenapadesátý.

Pouze německá suverénka Laura Dahlmeierová, už podruhé zlatá, dokázala po sprintu vybojovat stupně vítězů také ve stíhačce.

Spánek až dlouho po půlnoci

„Aspoň vidíte, jak je biatlon nádherný, protože v něm nikdy nic není jasné,“ glosoval pondělní dění šéftrenér Ondřej Rybář. „Pro nás to byly i tak úžasné úvodní tři dny. Vždyť z nich máme dvě olympijské medaile, jednu pro muže a jednu pro ženy.“

ŠÉFTRENÉR. Ondřej Rybář na střelnici při stíhacím závodě mužů.

Majitelé těchto medailí na ně dosáhli při individuálních závodech na vrcholné akci poprvé v kariéře, načež prožili velmi rušný program, který se částečně mohl podepsat i na jejich pondělním výkonu.

Vítková po sobotním sprintu uvázla do dvou v noci na antidopingové zkoušce a usínala až nad ránem, v neděli večer pro změnu cestovala na slavnostní ceremoniál.

„Už toho jako závodnice zažila spoustu, ale tohle je olympiáda, větší šrumec, bylo to pro ni nové,“ připustil šéftrenér. Stíhačku každopádně ustála se ctí, i sedmé místo je cenné. Jen ty nohy jako by postrádaly šťávu ze sprintu. „Přišlo mi, že jedu pořád stejným tempem, ze kterého nedokážu zrychlit.“

Rovněž Krčmář se po své stříbrné nedělní euforii dostal do vesnice až hodinu po půlnoci a ještě šel na rotoped, aby se protáhl a zregeneroval. Usnout dokázal až ve čtyři. „Měl plnou hlavu jiných věcí a nedovedl se zklidnit,“ usoudil Rybář. „Ale spal jsem pak dlouho, v tom problém nebyl,“ říkal Krčmář.

Před stíhačkou sice věřil, že je plně připravený, jenže nebyl. „Nezvládl jsem to,“ doznal v cíli. Hned první ležka byla důkazem. „Proč mění pozici? Úplně zbytečně přelehával,“ ulevil si na střelnici Rybář.

První dvě rány letěly mimo a boj o přední příčky byl ztracen. Zvlášť když jej při první stojce zasáhl větrný poryv. „Postupně pak Michal odcházel i psychicky,“ říkal šéftrenér.

Moravec promrzl a míjel

Mnohem větší záhadou je Ondřej Moravec. Při soustředění v Almaty i na trénincích v Koreji střílel famózně. Jenže přišly závody a vše je špatně. Ve stíhačce nakupil osm chyb. Matador, o němž se traduje, jak skvěle se umí připravit na nejvýznamnější akce, se tentokrát souží.

„Na stíhačce nevidím nic pozitivního. Střelecky i běžecky byla z mé strany nezvládnutá,“ vyřkl. „Zdržel jsem se příliš dlouho na nástřelu, ze začátku závodu jsem byl zmrzlý, na ležkách necítil prsty a střílel tak trochu na náhodu.“

Střelecká nejistota se zároveň přenášela i do běhu. „Byl ztuhlý. To i na takové pardály někdy dolehne,“ komentoval Rybář.

Šéftrenér je přesvědčen, že u Moravce jde podobně jako minulý týden u Krčmáře jen o přemotivovanost. „Potřebuje jeden dobrý tréninkový den na střelnici, aby se dal zase střelecky dohromady. Má to v sobě. Je to jen o sebedůvěře. Máme dva dny na to, aby ji zase našel.“

Ve středu při vytrvalostním závodě žen biatlonová střelba na medaile pokračuje.