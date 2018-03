V říjnu Mezinárodní olympijský výbor na zasedání v Buenos Aires rozhodne, které z uchazečů přijme do výběrového řízení, které potrvá rok.

Pořadatele MOV vybere v září příštího roku v Miláně. Uzávěrka oficiálních přihlášek je 31. března. O hry v roce 2026 mají zájem také Sion, Calgary, Sapporo a Stockholm.

Loni v říjnu padla možná kandidatura Innsbrucku, jehož obyvatelé se v referendu vyjádřili proti olympiádě. Innsbruck hostil zimní hry už v letech 1964 a 1976.

Nový rakouský projekt počítá s tím, že ve Schladmingu by se konaly alpské disciplíny, zatímco na ledě by se soutěžilo ve Štýrském Hradci. Běžci by závodili v Ramsau, skokani v Bischofshofenu, akrobatičtí lyžaři v Kreischbergu a biatlonisté v Hochfilzenu.

Olympiáda by přesahovala i do sousedního Německa, kde by v Inzellu závodili rychlobruslaři a Königssee by hostilo soutěže v ledovém korytě.