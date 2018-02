Sjezdové lyžování:

Muži - superobří slalom: 1. Mayer (Rak.) 1:24,44, 2. Feuz (Švýc.) -0,13, 3. Jansrud (Nor.) -0,18, 4. Giezendanner (Fr.) -0,38, 5. Svindal (Nor.) -0,49, 6. Kriechmayr (Rak.) -0,69, 7. Paris (It.) -0,74, 8. Sander (Něm.) -0,77, 9. Cook (Kan.) -0,79, 10. Kline (Slovin.) -0,92, ...34. Forejtek -3,62, 35. Berndt -3,86, 40. Zabystřan -5,24, Hudec (všichni ČR) nedokončil.