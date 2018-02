Jako by Švédové měli patent na velké propadáky pod pěti kruhy. Pamatujete na olympiádu 2002 v Salt Lake City?

Natřískaný tým, v němž nechyběl Nicklas Lindström, Mats Sundin, Daniel Alfredson nebo Henrik Zetterberg, vyhořel ve čtvrtfinále s podprůměrnými Bělorusy 3:4. O vyřazení hokejové velmoci tehdy rozhodla střela neznámého beka Vladimira Kopata téměř z poloviny hřiště, která po tragikomickém zákroku Tommyho Sala doskákala do brány...

Trýznivé vzpomínky ve středu v mysli švédských fanoušků opět ožily. A opět se objevují výrazy jako jedna z nejtrapnějších porážek v dějinách.

Seveřani i v korejském čtvrtfinále vyfasovali jednoho z nejhratelnějších protivníků. Jenže místo bojů o medaile balí kufry. „Je to fiasko. S takovým týmem jsme měli být v semifinále,“ nechal se slyšet legendární švédský útočník Peter Forsberg.

Slovo fiasko bylo výstižné. A hojně využívané. Vždyť do svých titulků ho použil list Expressen, bulvární Aftonbladet, ale i švédská národní televize SVT.

„Noviny a média mohou psát, co chtějí, ale my jsme do toho dali všechno,“ reagoval zdrcený útočník Oscar Möller. „Cítím se hrozně. Šance jsme si vytvářeli, ale nedokázali jsme je proměnit.“

Mohl za hokejový krach švédský král?

Fandové po čtvrtfinálovém kolapsu sepsuli trenéra Rikarda Grönborga. Další zase na sociálních sítích dokonce začali spekulovat, že hokejistům přinesl smůlu král Karel Gustav.

71letý panovník totiž ve středu nejprve navštívil týmové sprinty běžců na lyžích a v mužské kategorii tandem Hellner - Halfvarsson dojel těsně čtvrtý. Ženský pár Kallaová - Nilssonová zase prohrál finiš o zlato s americkými soupeřkami.

A korunu smolnému švédskému dni pod dohledem krále nasadili hokejoví Tre Kronor. Ačkoli ve čtvrtfinále smazali ztrátu 0:2 i 1:3 a dovedli mač do prodloužení, po 90 vteřinách se radovali Němci.

„Švédové sice vyrovnali, ale my jsme nesklopili hlavy,“ jásal autor postupové trefy Patrik Reimer. Německý šikula v prodloužení předvedl famózní sólo a nadvakrát dotlačil do sítě puk, který před dotěrným forvardem nedokázal ukrýt pod výstrojí Viktor Fasth.

Proto švédský gólman při odchodu do šatny vzteky rozštípal hokejku, zatímco Němci se přiblížili 42 let starému historickému úspěchu, kdy na hrách v Innsbrucku získali bronz.

Olympijský turnaj bez hvězd z NHL prokázal, že není nudnou seancí. Turnaj baví, ne však úplně hokejovými parádami, ale spíš nevyzpytatelností...