Brankář Jhonas Enroth napodobil Viktora Fastha a udržel díky 28 úspěšným zákrokům čisté konto. Celkem čtyřikrát mu pomohla tyč.



Obhájci stříbra z minulých her v Soči po čtvrtečním vítězství nad Norskem 4:0 znovu splnili roli favorita, ale podařilo se jim to s velkými obtížemi. O první místo ve skupině C a přímý postup do čtvrtfinále budou Švédové bojovat v neděli od 13:10 SEČ proti Finsku, které má také plný počet šesti bodů.

Vstup do utkání vyšel Švédům skvěle a přesně po dvou minutách vedli. Za německou obranu se dostal Stalberg a z mezikruží překonal Pielmeiera. Němci mohli vyrovnat ve 12. minutě při Lindholmově vyloučení, při kterém trefil Kahun pravou tyč.

V úvodu druhého dějství se Švédové neprosadili při vyloučení Yannica Seidenberga a Němci nezužitkovali početní výhodu při Gustafssonově trestu. Krátce poté ve 27. minutě pomohla Enrothovi po ráně Moritze Müllera od modré čáry horní tyč.



Při sérii vyloučení v závěru druhé části se Němci dostali i na 70 vteřin do výhody pěti proti třem, ale nezužitkovali ji. Kahunův pokus opět skončil na tyči a Švédové se pak ubránili i při Franssonově trestu.

I v závěrečném dějství dělali svěřenci trenéra Marca Sturma výběru Tří korunek velké problémy. Ve 47. minutě měli opět Němci smůlu, protože Schützova střela zamířila do pravé tyče. Švédové těsný náskok udrželi i při závěrečné power play, odolali tlaku a také Lander minul opuštěnou německou branku.

Hokej na XXIII. zimních olympijských hrách

Muži, skupina C

Švédsko Švédsko : Německo Německo 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Góly:

02:00 Stålberg (Zackrisson, Fransson) Góly:

Sestavy:

Enroth (Fasth) – E. Gustafsson (A), Ahnelöv, Kronwall (A), Bertilsson, Wikstrand, Fransson, Dahlin – Lindström, P. Lindholm, Möller – F. Pettersson (C), J. Lundqvist, Axelsson – Everberg, Lander, Omark – Zackrisson, Bergström, Stålberg – C. Klingberg. Sestavy:

Pielmeier (Endras) – M. Müller, Mauer, Boyle, Ehrhoff (A), Hördler, Akdag, Krupp – Y. Seidenberg, Ehliz, Kahun – Plachta (C), Goc, Wolf – Macek, Hager, Schütz (A) – Kink, Reimer, Fauser – Noebels. Náhradníci:

Rozhodčí: Mayer (USA), Olenin (RUS) – Kaderli (SUI), Vanoosten (CAN) Počet diváků: 3 077 Přejít na on-line reportáž