500 dní do Tokia. Japonské nadšení z olympiády pozvedne filatelie

Prodávat se bude milion aršíků po deseti známkách s olympijskými a paralympijskými maskoty, které budou stát 920 jenů (asi 190 korun). Sto jenů z toho půjde na přípravu olympijských her, celkem by se tak mohlo získat 900 000 dolarů (20,5 milionu korun).

O známky byl velký zájem, před hlavní poštou nedaleko Tokia stála dlouhá fronta lidí. „Rád bych přispěl na hry, i když jen drobnou částkou,“ citovala agentura Reuters sedmasedmdesátiletého Masakiho Nakamuru.

Autor známek Akira Tamaki navazoval na pamětní známky z roku 1964, které byly vydány u příležitosti tehdejších prvních olympijských her v Tokiu. „Nenechal jsem se inspirovat jejich designem, ale spíš tím, že to byl národní projekt a lidé z něj byli nadšení,“ prozradil.

Náklady na olympijské hry v Tokiu jsou hrazeny zejména z veřejných zdrojů. Tři čtvrtiny rozpočtu pocházejí od města a japonské i regionální vlády. I když byl podobně jako při předchozích olympiádách původně plánovaný rozpočet výrazně překročen, pořadatelé se snaží šetřit.

Školní autobus propagující v ulicích Tokia blížící se olympiádu

Kapacitu Olympijského stadionu, který se stále buduje, snížili z původně plánovaných 80 000 na 68 000 diváků. Kráceny byly rozpočty i u dalších stadionů, jako byla například plavecká aréna. Olympijské soutěže se uskuteční na 43 sportovištích. Osm bude natrvalo nově postavených, deset dočasných a pětadvacet stávajících.

Návštěvníkům her budou usnadňovat orientaci piktogramy, jejichž podobu pořadatelé právě zveřejnili. Celkem se bude pro 33 sportovních odvětví používat padesát piktogramů. „Jsou jednoduché, ale dynamické. Jsou to piktogramy, které vypadají, jako by se měly začít hýbat,“ řekl autor Masaaki Hiromura.

Piktogramy, které budou provázet olympijskými hrami v Tokiu 2020.

Organizátoři olympijských her také připomenou ničivé zemětřesení z března 2011. V oblasti kolem Fukušimy, kde otřesy a následná vlna cunami zničily tamní jadernou elektrárnu, bude od 20. do 25. března 2020 vystaven olympijský oheň, který bude tradičně zapálen v Olympii. Až pak začne štafeta s pochodní.

Ve Fukušimě, která se nachází zhruba 240 kilometrů od Tokia, se budou hrát zápasy baseballového a softbalového turnaje.

Na olympiádě se bude rozdělovat 339 sad medailí. Pořadatelé očekávají 11.000 sportovců. V některých sportech už kvalifikace na olympijské hry probíhají, v řadě dalších se o olympionicích rozhodne na letošních vrcholných akcích.