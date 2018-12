Součástí nástupového oblečení olympioniků v Tokiu bude modrotisk

„Na olympiádě se vždy snažíme získat přízeň domácího publika. V Londýně jsme se o to snažili prostřednictvím Českého domu a holínek, v Riu to bylo hlavně veselí a karnevalové barvy. Japonsko je pro nás ale kulturně složité a s veškerým respektem k jejich národu musím říct, že nerozumím, jakým způsobem fungují,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval na dnešním neformálním setkání s novináři.

Proto se zástupci ČOV rozhodli oslovit s nabídkou spolupráce Osako, která v Japonsku řadu let žila. „Četl jsem článek, kde Zuzku představovali. Navíc se tam psalo, že se zabývá přenesením tradic a krojů do moderního návrhářství, což je super. Přesně to chceme,“ podotkl Kejval. „Momentálně jsme na začátku. Dohodli jsme se na principech spolupráce. Chceme, aby Japonci cítili, že jsme do toho dali srdce a píli. Chceme, aby se v tom sportovci cítili dobře a zároveň, aby k nám Japonci našli kladný vztah,“ doplnil šéf ČOV.

Obě země by měl propojit právě modrotisk, což je technika výzdoby textilií, která byla na konci listopadu zařazena do seznamu nehmotného světového dědictví UNESCO. „Modrotisk k nám přišel z Číny a Japonska a uchytil se v celé České republice. Lidé si s ním v minulosti zpestřovali textilie, pak se dostal do lidových krojů. Do každodenních oděvů,“ uvedla Osako s tím, že technika modrotisku se v Japonsku stále hodně používá.

Zástupci ČOV se spolu s ní a se sportovci domlouvají i na podobě dalších částí oblečení. „Je to pro nás strašně důležité. To, že se dobře cítí, je pro sportovce základ,“ podotkl Kejval.

Nyní jde zejména o výběr materiálů. „Olympiáda bude v době největšího horka a vlhka. Musíme tak zvolit materiály, které odvádí vlhko a rychle schnou,“ řekla Osako. „Musíme být připraveni na všechno kromě mrazu, často tam prší a může přijít i tajfun,“ uvedl sportovní ředitel ČOV Martin Doktor.