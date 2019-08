Zrádné bakterie i riziko úžehu. Jak Tokio chystá hry a co ho trápí

Dalších 11 fotografií v galerii ZKOUŠKA TOKIA. Závody dálkových plavců naznačily, že přes den se v japonské metropoli plavat nedá. | foto: AP

Zákeřné bakterie ve vodě určené pro olympijské soutěže. A zničující vedra ohrožující zdraví sportovců i diváků. To vše už tu v nedávné minulosti olympijských her bylo. Jen vzpomeňte na sílící námitky před zahájením her v Pekingu 2008 (vedra, vlhkost, smog) nebo v Riu 2016 (závadná voda). A je to tu znovu. Jen místo a čas se změnily. Tentokrát jde o Tokio 2020.